Novi zapleti ob glasovanju

Opozicija poziva h glasovanju proti

Pred referendumom o noveli zakona o vodah se danes izteka rok za prijavo za še nekatere posebne oblike glasovanja. Volivci, ki bi želeli v nedeljo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča ali na domu, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. A v Gibanju za pitno vodo opozarjajo, da vloga na e-upravi zadnji dan za prijavo na glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča še vedno ni dostopna. Podrobnosti bodo predstavili zgodaj popoldne.O zapletih so poročali že včeraj, ko je na prvi dan predčasnega glasovanja na voliščih nastajala gneča. Kot so opozarjali pobudniki referenduma, so bili ljudje zaradi očitno premajhnega števila glasovalnih mest prisiljeni čakati v vrstah predolgo, ponekod na soncu, zato so odhajali.Na spletni strani Državne volilne komisije ni bil dostopen seznam volišč za predčasno glasovanje oziroma zemljevid volišč za predčasno oddajo glasu, v Mariboru ni bilo jasno, kje ljudje lahko glasujejo. Že včeraj so se pojavljale težave z dostopom do vloge na e-upravi za glasovanje zunaj kraja stalnega bivališča, volivci v tujini še niso prejeli glasovnic ...Opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB so medtem volivce pozvale, naj se udeležijo referenduma in glasujejo »proti škodljivemu zakonu«.»Odločali bomo o škodljivem zakonu o vodah, ki nedopustno posega v obstoječe omejitve za gradnjo objektov ob površinskih vodah – ob rekah, jezerih in ob obali. Z gradnjo in omejevanjem dostopa do obale in obrežij, ki so v Sloveniji razglašene za javno dobro in javni prostor, do katerega imajo vsi prost dostop, na široko odpira vrata zasebnemu kapitalu in privatizaciji tega prostora. Posega v ustavno varovano pravico do pitne vode in niža že dosežene standarde varovanja slovenskih voda,« med drugim opozarjajo.Volivci lahko sicer še danes in v četrtek svoj glas oddajo tudi predčasno. Včeraj, prvi dan predčasnega glasovanja, je glasovalo skoraj 25.000 volivcev.