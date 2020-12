Domovi starejših postali podaljšek bolnišnic

Telefonska pomoč v primeru duševnih težav

Aplikacijo za slednje in obveščanje #Ostanizdrav, ki je po novem, kljub opozorilom informacijske pooblaščenke pogoj za prehajanje občinskih meja , si je do 12. decembra naložilo več kot 200.000 oseb, je dejala namestnica vladnega govorcaNovinarsko konferenco prenašamo v živo:Direktorica doma starejših na Fari v Prevaljahpoudarja, da se je dom starejših moral spremeniti v bolnišnico. Prvo okužbo pri stanovalcu so zaznali šele novembra. Od kod je okužba prišla, ni znano. Kmalu so se v bolnišnici okužili še trije stanovalci. Hitro so vzpostavili rdečo cono, ki pa so jo morali kmalu še razširiti. Trenutno v njej biva 16 prebivalcev. Okužbo z novim koronavirusom je do zdaj prebolelo 88 stanovalcev.​Po smrtnosti med prebivalci doma letošnje leto izstopa od prejšnjih let. Umrlo je 17 stanovalcev s covidom-19. Okužilo se je tudi 44 zaposlenih. Z rutinskim hitrim testiranjem odkrivajo asimptomatske okužene. Stanka Vauh je potarnala, kako so se namnožili dobičkarji, ki dobavljajo varnostno opreme, pogosto dvomljive kvalitete.​Obiski v domu so dovoljeni, a potekajo pod nadzorom in posebnimi pogoji, stanovalcem pa pomagajo vzdrževati stike z bližnjimi tudi s pomočjo videoklicev, je pojasnila. Vauhova upa, da se bo stanje kmalu vrnilo v normalno stanje in domovi ne bodo več »podaljšek bolnišnic.«Psihologpoudarja, da »poiskati pomoč pomeni moč« in opozarja, na telefonsko številko 080 51 00, prek katere strokovnjaki duševnega zdravja nudijo psihološko pomoč osebam, ki so se zaradi pandemije in kriznih ukrepov znašle v stiski. Tedensko na telefon prejmejo okoli 300 klicev. Otrokom in mladostnikom pa je na voljo tudi TOM telefon.Meni, da se »bomo bolje počutili, ko bomo zmogli več,« na slabo počutje prebivalstva pa po njegovem mnenju poleg dolgotrajnih strogih omejitev javnega življenja negativno vpliva tudi zima. Markič apelira na ljudi v težavah in stiskah, naj pokličejo in poiščejo pomoč.V nedeljo so opravili 1679 testov in potrdili 431 okužb s koronavirusom. Umrlo je 44 bolnikov s covidom-19. Delež pozitivnih izvidov je bil tako 25,67-odstoten. Hospitaliziranih je bilo 1320 bolnikov, od tega jih je bilo na intenzivni negi 208. V bolnišnicah je bilo v nedeljo pet bolnikov več kot dan prej. Sedem oseb manj je potrebovalo intenzivno zdravljenje. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v Sloveniji doslej skupaj potrdili 96.745 primerov okužb z novim koronavirusom, število umrlih oseb s covidom-19 pa se je v nedeljo povzpelo na skupaj 2107.