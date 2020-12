Vlada o prazničnih ukrepih v četrtek

Prehod med občinami





Odločili smo se, da ob zelo strogih pogojih dovoljujemo izvajanje nekaterih dejavnosti in zaostrimo inšpekcijski nadzor, je vladno sproščanje ukrepov predstavil gospodarski minister: »Pozitivno je, da industrije ne bomo ustavljali, saj doslej ni predstavljala perečega vira okužb.«Od torka do 23. decembra bodo odprte cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice. Vlada sprošča izvajanje higienske nege, razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov. Odprle se bodo torej dejavnost frizerjev, brivcev, ličenja, manikure, pedikure in nege obrata. Zaprti bodo še naprej solariji, savne, masaže in kopeli.Poleg bančnih in zavarovalniških storitev se v vseh statističnih regijah sproščajo tudi druge finančne storitve.V le štirih statističnih regijah – Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški in Gorenjski – pa se odpirajo prodajalne oblačil in obutev, športne trgovine in prodajalne z motornimi vozili. Dovoljuje se tudi prodajal oblačil in obutve v ostalih trgovinah. Pri tem pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno.Počivalšek je še povedal, da bodo do četrtka po resorjih pripravili predloge ukrepov, kako bomo preživeli praznike in ponovoletni čas, pri tem bodo preučili tudi ukrepi drugih evropskih držav.Po posvetu s predstavniki gospodarstva in zdravstvenih institucij je vlada včeraj sprejela odločitev o začasnem rahljanju ukrepov. Od jutri do 23. decembra bo z omejitvami obratoval javni potniški promet, odprti bodo frizerski saloni, avtopralnice in kemične čistilnice.V štirih regijah – osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski – se v omejenem obsegu odpirajo tudi trgovine z obleko, obutvijo, športno opremo in avtosaloni, njihovi prebivalci pa bodo lahko ob uporabi aplikacije #Ostanizdrav prehajali med občinami.Rahljanje ukrepov na novinarski konferenci poleg vladnega govorcapojasnjujejo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturoin minister za notranje zadeveVladno novinarsko konferenco si lahko ogledate na tej povezavi: