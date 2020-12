Policisti ne smejo pregledovati aplikacij brez sodnega naloga

Teršek: Grobo protiustaven ukrep

Ustavni pravni Andraž Teršek je na svojem blogu zapisal, da gre za »očitno in grobo protiustavno idejo/rešitev/ukrep«, ki je primeren za tožbo na upravno sodišče. Poudarja, da »ne gre za nikakršno svobodo izbire, ampak za posredno prisilo, za pogoj – za pogojevano pot do možnosti svobodnega gibanja«. Vladni odlok je po njegovem mnenju v nasprotju s slovensko ustavo in bi ga bilo treba izpodbijati na več ravneh.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Informacijska pooblaščenkaob spremembi odloka, ki omogoča prehajanje občinskih meja tudi za uporabnike aplikacije #OstaniZdrav, poudarja, da mora biti uporaba aplikacije prostovoljna. Odlok odpira več vprašanj, iz njega ni jasno, kaj pomeni za varstvo osebnih podatkov. Spomnili so, da je za vpogled v telefon potreben sodni nalog.Namestitev aplikacije #OstaniZdrav naj bi bila glede na zakonske določbe prostovoljna, so zapisali v sporočilu za javnost.Kot navajajo, je informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik v preteklosti že večkrat opozorila, da prostovoljnost uporabe tovrstnih aplikacij zahtevajo veljavni predpisi v Sloveniji in Evropski uniji. Takšno je tudi mnenje evropske komisije, Sveta Evrope, Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropskega parlamenta. Ob sprejemanju zakonodaje je to v svojem mnenju poudarila zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Prostovoljnost uporabe oziroma nekaznovanje zaradi neuporabe sta kot pogoj določila tudi ponudnika zalednih storitev, na katerih temelji aplikacija Appla in Googla, so spomnili v uradu informacijske pooblaščenke.Poudarili so, da v tem trenutku ni mogoče v celoti oceniti, kako obsežne bodo posledice odloka na temeljne in ustavne pravice posameznikov, niti ni jasno, kaj odlok pomeni za varstvo osebnih podatkov. V njem namreč ni določeno, kako naj bi se nova ureditev sploh izvajala, kako naj bi posamezniki izkazovali namestitev aplikacije, kako dolgo mora biti aplikacija nameščena za izpolnjevanje pogojev iz odloka ter kako naj bi se zakonito in ustavno skladno izvajal nadzor nad izvajanjem te določbe odloka.Spomnili so, da je za vpogled v mobilni telefon in preverjanje namestitve aplikacije potreben sodni nalog. Vprašanja varstva osebnih podatkov, za katera je pristojna informacijska pooblaščenka, so le en segment sicer bistveno širše problematike posega v različne temeljne pravice, so navedli.}Ker se postavlja vprašanje, ali nova ureditev pomeni diskriminacijo vseh tistih, ki si aplikacije ne morejo naložiti, ker nimajo ustreznih pametnih telefonov, je urad informacijske pooblaščenke prejete prijave odstopil v reševanje zagovorniku načela enakosti. O skrbeh posameznikov glede posledic odloka za njihove temeljne pravice pa seznanil varuha človekovih pravic. Vprašanje zakonitosti obdelav osebnih podatkov pri tem bo informacijska pooblaščenka preverila v inšpekcijskem postopku, so zapisali.V uradu informacijske pooblaščenke so znova poudarili, da je v demokratični družbi vedno ključno, da se pri izbiri ukrepov, s katerimi država posega v temeljne pravice posameznikov, kot so pravica do gibanja, pravica do zasebnosti, pravica do zdravja in pravica do šolanja, vedno uporabi najmilejša oblika posega, s katero je mogoče učinkovito doseči zakonite učinke.Pristojnost informacijske pooblaščenke je omejena na vprašanja varstva osebnih podatkov in se ne razteza na področje vseh temeljnih pravic državljanov. Ocenjevanje primernosti in ustreznosti posegov v ustavne pravice, ki jih izvajajo državni organi, je naloga varuha človekovih pravic, so še zapisali.