Cigler Kralj: Cepljenje poteka gladko

Včeraj je bilo izvedenih 5966 PCR testov in več kot 17.500 hitrih testov, skupaj je bila odkrita 2501 ena okužba, je dejal vladni govorec. Daleč najslabše razmere so še vedno v Posavski regiji, najboljše pa so v Primorsko-notranjski in Obalno-kraški regiji. 1193 oseb se zdravi v bolnišnicah, od tega 188 na oddelkih z intenzivno nego. Umrlo je 30 oseb.Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije pojasnil, da cepljenje v domovih za starejše in v socialno-varstvenih zavodih potekajo gladko. O osebi, ki je domnevno po cepljenju umrla Cigler Kralj meni, da je prezgodaj, da bi lahko sklepali kaj drugega kot to, da informiranje o stranskih učinkih poteka hitro in dobro. Sam nima o tem sicer nobenih podatkov.Minister je pojasnil, da bodo upokojenci in brezposelni invalidi prejeli solidarnostni dodatek. Zaposleni v sivih in rdečih conah v domovih za ostarele bodo prejeli dodatek k plači, prav tako bodo dodatek prejeli tudi zaposleni pri zunanjih izvajalcih, ki delajo v sivih in rdečih conah ter dijaki in študenti, ki delajo neposredno z okuženimi bolniki, je dejal Cigler Kralj. Kdaj bo solidarnostni dodatek izplačan minister ni znal odgovoriti.​Domovom za ostarele bodo iz proračuna povrnili stroške vzpostavitve rdeče cone od razglasa jesenske epidemije do konca leta. Višji dodatek bodo dobili tudi starši, ki so upravičeni do otroškega dodatka. Večji bo tudi enkratni dodatek za novorojene otroke.​Število brezposelnih mladih se je v zadnjem letu povečalo za 20 odstotkov, Cigler Kralj meni, da bo ukrep upokojevanja starejših pozitivno vplival na problematiko brezposelnosti. <