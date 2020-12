Ob koncu leta predvidoma brezposelnih 88.000 oseb

V prvih enajstih mesecih letošnjega leta je bilo v povprečju brezposelnih 84.700 brezposelnih oseb, kar je 14,5 odstotka več kot v istem obdobju lani. Na Zavodu RS za zaposlovanje pričakujejo, da bo ob koncu leta evidentirano brezposelnih 88.000 oseb, je povedal direktor zavodaPo povečani brezposelnosti med epidemijo Slovenija po Bobnarjevih besedah ne izstopa od drugih evropskih držav. Ob koncu novembra je bilo brezposelnih nekaj več kot 84.000 oseb, kar je dobrih 16 odstotkov več kot lani. Na današnji dan je evidentirano brezposelnih 84.732 oseb. Od januarja do novembra letos se je na Zavod RS za zaposlovanje prijavilo 90.500 brezposelnih, kar je več kot leta 2019. V prvih enajstih mesecih leta 2020 so delodajalci zavodu sporočili 107.000 prostih delovnih mest, kar je dobrih 27 odstotkov manj od primerjalnega obdobja leta 2019.Posnetek vladne novinarske konference, na kateri je spregovoril direktor Zavoda RS za zaposlovanje Mitja Bobnar, si lahko ogledate tukaj:V zadnjih dveh mesecih se je najbolj zmanjšalo število delovnih mest v kulturni in rekreacijski dejavnosti, v panogah prometa in skladiščenja, trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil ter gostinstvu. Nasprotno določene dejavnosti zaposlujejo več, kot so lani, to so predelovalna dejavnost, prevozništvo, elektroinštalaterstvo, zdravstvo in socialno varstvo.Zavod RS za zaposlovanje med epidemijo skrbi tudi za izvajanje protikoronskih zakonov, ki predvidevajo subvencijo za čakanje na delo in skrajšan delovni čas. Prejeli so več kot 106.000 vlog delodajalcev za več kot 600.000 delavcev. Kot je povedal Bobnar, so vse vloge za čakanje na delo iz četrtega in petega protikoronskega paketa rešili, pri ukrepu za skrajšani delovni čas pa vloge rešujejo sproti. Skupaj je Zavod RS za zaposlovanje izplačal 335 milijonov evrov, subvencije je dobilo 36.200 izvajalcev za 236.000 zaposlenih.