Otroci s posebnimi potrebami se vračajo v šole.

07.50 Mehika odobrila cepivo AstraZenece proti covidu-19

Mehika je z AstraZeneco sklenila dogovor o nakupu 77,4 milijona doz njenega cepiva. FOTO: Joel Saget/AFP

05.00 Odprtje Sydneyjske opere kot simbol upanja za uprizoritveno umetnost

Umetniški vodja Sydneyjske opere Lyndon Terracini je dejal, da je današnje ponovno odprtje svetovno znane operne hiše simbol upanja za industrijo uprizoritvenih umetnosti, ki jo je ohromila pandemija. FOTO: David Gray/AFP

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Mehika je v ponedeljek za nujno uporabo odobrila cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila švedsko-britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca in britanska univerza Oxford. Da so pristojni mehiški regulatorji odobrili cepivo, je v ponedeljek na twitterju sporočil namestnik mehiškega ministra za zdravje. Cepivo, ki so ga pred tem že odobrili v Veliki Britaniji, Indiji in Argentini, bo po njegovih besedah v državi predvidoma na voljo marca.Gre za drugo cepivo proti covidu-19, ki so ga doslej odobrile mehiške pristojne službe. V državi so 24. decembra začeli množično cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega Biontecha. Prednost pri cepljenju imajo zdravstveni delavci. Do nedelje so po podatkih vlade cepili okoli 30.000 zaposlenih v zdravstvu, približno četrtino vseh, ki jih nameravajo cepiti v prvi fazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Za covidom-19 je decembra umrlo 78.000 Američanov, kar je največ v enem mesecu doslej od začetka pandemije koronavirusa v marcu. Do sinoči se je po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsas koronavirusom v ZDA skupno okužilo več kot 20,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 353.000. Strokovnjaki opozarjajo, da bo januar še hujši, ne glede na to, da že poteka cepljenje proti koronavirusu. Do ponedeljka so v ZDA cepili 4,6 milijona ljudi, prav tako v ponedeljek pa so cepljeni začeli dobivati že drugo dozo cepiva podjetij Pfizer in Biontech.Slovita Sydneyjska opera bo po marčnem zaprtju, skladnem z ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, danes znova odprla vrata z opereto Vesela vdova. V operni hiši bodo sprejemali obiskovalce z maskami, zasedenost pa bo lahko 75-odstotna, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Umetniški vodja Sydneyjske opereje dejal, da je današnje ponovno odprtje svetovno znane operne hiše simbol upanja za industrijo uprizoritvenih umetnosti, ki jo je ohromila pandemija. »Ponovno vstopiti v dvorano je bil izredno čustven trenutek za vse,« je dodal. Terracini je presodil, da bodo tekom leta svoja vrata odprle tudi druge operne hiše po svetu, gledalci pa se bodo vanje vračali z velikim upanjem.Otroci s posebnimi potrebami se po skoraj treh mesecih učenja na daljavo danes vračajo v šole in zavode. Potem ko so se šole v ponedeljek pripravljale na vrnitev otrok, zaposleni pa so se preventivno testirali na covid-19, se bo po predvidevanjih v šole in zavode za otroke s posebnimi potrebami vrnila večina učencev in gojencev.Programi za otroke s posebnimi potrebami se morajo začeti izvajati v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je kot skrajni rok za to določilo ponedeljek, 4. januarja. A se bo pouk začel danes, saj so se dan pred odprtjem zaposleni v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami testirali s hitrimi testi na covid-19.Testiranje so zaposleni v vzgoji in izobraževanju opravili v zdravstvenih domovih po državi, ker se je v ponedeljek začelo tudi široko prostovoljno splošno testiranje na novi koronavirus s hitrimi testi. Odziv zaposlenih je bil po informacijah iz posameznih šol dober. Kot je v ponedeljek povedala ministrica za izobraževanje, se je testiralo 86 odstotkov zaposlenih. Točnih podatkov o tem, koliko je bilo pozitivnih, še nima, jih pa je bilo pozitivnih kar nekaj odstotkov, je povedala.Čeprav se bo v šole in zavode vrnila večina otrok s posebnimi potrebami, pa vseh šol danes še ne bodo odprli.