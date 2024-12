NPU odstopil od preiskave Univerze na Primorskem

V nadaljevanju preberite:

Na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) so potrdili, da so obravnavali nepremičninski posel Univerze na Primorskem z nakupom prostorov za nov študentski dom v poslovnem objektu Barka ob Ferrarski cesti v Kopru. Niso pa potrdili suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Na univerzi načrtujejo vselitev prostorov v naslednjem študijskem semestru, torej februarja.

Preverili smo, ali so organi pregona proučili nakup prostorov, za katerega se je prek posredniškega podjetja julija letos dogovorila Univerze na Primorskem in o katerem so pred meseci obširno poročali mediji. A se je očitno izkazalo, da posel ni sporen.

Zakaj so na univerzi prepričani, da gre za transparenten posel? Kolikšne so njihove potrebe po študentskih posteljah?