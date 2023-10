Nujno je treba razčistiti vse sume nepravilnosti

S funkcije ministrice za javno upravo se poslavlja Sanja Ajanović Hovnik in ena ključnih avtoric programskih usmeritev Gibanja Svoboda. Po slabem letu in pol so jo s položaja odnesli predvsem očitki o posredovanju pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij ter očitki o visokih stroških službene poti v New York.

Da je bil razpis izveden transparentno, skladno s strokovnimi in moralnimi standardi, Sanja Ajanović Hovnik sicer še vedno vztraja tudi po tem, ko so v oddaji Tarča na TV Slovenija še dodatno razkrili, da je ministrica 10. maja podpisala dokument Izjava ministrstva o podpori programu inštituta IPES, kar nakazuje, da je vedela oziroma bi morala vedeti, da se je na razpis prijavila Kaja Primorac, njena prijateljica in nekdanja partnerica v podjetju. Pozneje je namreč podpisala spremembo razpisnih pravil, ki bi prav inštitutu IPES omogočila pridobitev sredstev.

Ajanović Hovnikova je navedla, da odstopa, ker ne želi, da bi z vztrajanjem škodovala delu vlade, stranke, ministrstvu in državi.

Primorčeva je včeraj sporočila, da se odrekajo javnim sredstvom. Kaj pa bi morali narediti s celotnim razpisom? »Projekte bi bilo treba na novo oceniti – z novo komisijo in drugimi ljudmi, ki imajo kompetence za to,« odgovarja direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici ter poudarja še, da je treba nujno razčistiti vse sume nepravilnosti.

CNVOS je sicer ena od enajstih nevladnih organizacij, ki je Ajanović Hovnikovo včeraj dopoldne pozvala, naj odstopi, saj ne glede na to, kaj bodo pokazale notranja in zunanja revizija, preiskava KPK in policije, je zaradi njenih neverodostojnih in spreminjajočih se izjav do konca načet videz nepristranskosti in integritete ministrice. Omajano ni samo zaupanje v vas, močno se škoduje tudi ministrstvu za javno upravo, celotnemu javnemu sektorju in nevladnemu sektorju, so še zapisali. »Škodo, ki ste nam jo povzročili, bomo v nevladnem sektorju sanirali še dolga leta,« so zapisali.

Sanja Ajanovič Hovnik junija letos. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ministrica je v svoji odstopni izjavi z »neusmiljeno kampanjo«, v kateri je bila »obsojena vnaprej« sicer poleg medijev s prstom pokazala tudi na nevladnike, saj da je sama želela vsem omogočiti pravico do kandidature za sredstva. A vsaj neuradno je bilo slišati, da so krivdo za opozarjanje na dvomljive poteze ministrice iskali tudi pri sindikatih, s katerimi se je pogajala o plačni reformi, nekdanjih nezadovoljnih sodelavcih, ter v prevladujoči struji v Gibanju Svoboda. Sodila je namreč v peterico bolj kritičnih ministrov.

Kljub očitkom SDS ob napovedi interpelacije, da ni bilo veliko storjenega na področju javne uprave, je sama ocenila, da so s sodelavci v letu in pol opravili veliko koristnega dela za državo in javno upravo. Svoje ključne naloge, napovedane reforme sistema plač v javnem sektorju, v katerem je bila tudi vodja pogajalcev vladne strani s sindikati, pa le ne bo opravila.