O 6,5 milijona evrov vrednem nakupu računalnikov bodo razpravljali tudi v DZ

Poslanci NSi zahtevajo sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi se seznanili z nakupom 13.000 prenosnih računalnikov, ki ga je v vrednosti nekaj manj kot 6,5 milijona evrov opravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Gre za sum negospodarne porabe javnih sredstev, je pojasnil poslanec NSi Aleksander Reberšek.

Ministrstvo je javno naročilo za nakup računalnikov objavilo julija, posel so si razdelile štiri dobaviteljske firme, a ni jasno, ali so računalniki po tehničnih karakteristikah sploh ustrezni, za kaj jih bodo uporabljali ter ali jih sploh potrebujemo, je danes na novinarski konferenci dejal Reberšek.

»Zdi se, da je bil razpis izpeljan brez jasnih ciljev, meril in kriterijev,« je nadaljeval in menil, da obstajajo resni sumi, da je šlo za netransparentno in neučinkovito porabo javnega denarja.

Pojasnila ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, da bodo kupljeni računalniki namenjeni trem skupinam prebivalstva – to so ranljive skupine, ki jih bodo prejele prek mehanizma za brezplačno izposojo, vrtci in osnovne šole ter pravne osebe javnega prava, ki so jim nedavne poplave uničile oziroma poškodovale računalniško opremo –, ga niso prepričala.

»Izkazalo se namreč je, da nobena od teh skupin o nakupu računalnikov ni vedela ničesar,« je dejal. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan je, denimo, o nakupu računalnikov izvedel iz medijev, ministrstvo za izobraževanje je že lani šolam namenilo dva milijona evrov za nakup računalniške opreme, poplave pa so Slovenijo prizadele šele nekaj tednov po objavi razpisa.

Na seji bodo med drugim predlagali, naj jim ministrstvo za digitalno preobrazbo predloži natančno poročilo o izvedbi razpisa ter o njegovih ciljih, merilih in kriterijih. Želijo tudi natančen seznam prejemnikov računalnikov. »V tej vladi se preprosto ne ve, kdo pije in kdo plača. Nabavlja se 13.000 računalnikov in potem se sploh ne ve, komu jih bomo razdelili, niti se ne ve, ali je oprema tehnično ustrezna. Porabi se 6,5 milijona evrov in potem se išče srečni dobitnik,« je še dejal Reberšek.