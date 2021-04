14-dnevna incidenca se počasi znižuje

Zaradi prazničnega torka so danes številke opravljenih testov nižje kot običajno, je uvodoma povedala tiskovna predstavnica. Včeraj je bilo opravljenih 2007 PCR testiranj in 4143 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 398 novih okužb. »Podatki kažejo, da se je znižalo število aktivnih okužb v državi, ki po oceni NIJZ znaša 9252. Počasi se znižuje tudi 14-dnevna incidenca, ki je že padla pod 500 in trenutno znaša 437. Sedemdnevno povprečno število okužb danes znaša 606 (včeraj 694).« je pojasnila. ​Število pacientov v bolnišnicah še vedno ostaja visoko, je dodala. Skupaj se v bolnišnicah zdravi 621 pacientov s covidom (včeraj 649). Intenzivno terapijo skupaj potrebuje 155 bolnikov s covidom.Mag., epidemiologinja z NIJZ, je kljub vzpodbudnim številkam opozorila, da pandemija po svetu vztraja, je pa dobro, da se 14-dnevna incidenca po evropskih državah večinoma znižuje, okoli deset držav sicer v zadnjem času poroča, da incidenca v določenih starostnih skupinah narašča.​Zelo slaba situacija je v Indiji, ki je zaprosila za mednarodno pomoč. Eva Grilc je pojasnila, da je indijska različica dvojno mutirani sev, o katerem je pa še malo znano. Ni jasno, ali je ta različica bolj kužna in tudi bolj smrtonosna. Po njenih besedah je različica tudi že v Evropi, potrdili naj bi ga pri paru v Italiji, ki je nedavno pripotoval iz Indije.Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik dr.je pojasnil, da opažajo večje število ljudi z dolgim covidom oziroma postcovidnimi težavami. Gre za osebe, ki so doma prebolele blago obliko bolezni, a niso in ne okrevajo, kot bi pričakovali. Tako imajo nekateri še več mesecev težave, zadihajo se že ob najmanjšem naporu, voh in okus se jim ni povrnil. Dolgi covid ima okoli 10 do 15 odstkov oseb, zdravniki še ugotavljajo, zakaj do tega pride.Dodal je še, da so zdravstveni delavci »naveličani« situacije. Veliko je nadur, številni niso uspeli porabiti niti polovice lanskega dopusta. Zdravstveni delavci so po njegovih besedah zelo utrujeni. »Želeli bi si nekaj mirnih tednov,« je poudaril.