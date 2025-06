Financiranje SDS: Kaj razkriva vmesno poročila in česa v njem ni

V nadaljevanju preberite:

Preiskovalna komisija o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih, ki jo vodi Tamara Vonta, poslanka Gibanja Svoboda, je pripravila novo vmesno poročilo. Tudi to se še vedno pretežno ukvarja s financiranjem mreže medijev, povezanih s SDS. Sami so sem uvrstili Novo24TV, Demokracijo in Požareport. Poslanci bodo vmesno poročilo predvidoma obravnavali na izredni seji 4. julija. Razkrivamo, kaj v njem piše in tudi kaj ne ...