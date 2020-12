»Hodimo po tankem ledu«

Slovenija je zakorakala v drugi dan obdobja do 23. decembra, ki ga zaznamujejo razrahljani ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vlada pa medtem oblikuje ukrepe, ki bodo veljali med božično-novoletnimi prazniki.»Hodimo po res tankem ledu, a v zadnjih dneh imamo vtis, da se vseeno razmere mikroskopsko umirjajo,« je na dopoldanski novinarski konferenci povedala predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja doc. dr.. Kot pravi, imajo vsak dan vsaj kako prosto posteljo, čeprav je osebje zelo utrujeno. Bojijo se izgorelosti pri zaposlenih, ki bi lahko vodile do dolgotrajnih bolniških odsotnosti.V ljubljanskem UKC se trenutno zdravi 332 bolnikov s covidom-19; v zadnjem času se je povečal delež tistih, ki potrebujejo intenzivno nego. Povprečna starost bolnikov, ki so se v drugem valu zdravili v bolnišnici, je višja kot v prvem in znaša sedemdeset let. Pri otrocih se hujša oblika bolezni ne pojavlja v velikem številu, pri starejših otrocih pa je problematičen večorganski vnetni sindrom, pri katerih se najbolj bojijo prizadetosti srca.​Prenos novinarske konference si lahko ogledate tukaj:Za cepljenje se je javilo okoli 3000 zaposlenih, kar ni malo, a si želijo, da bi se v čim večjem številu javile medicinske sestre, zdravniki in osebje, ki skrbi za nego in transport bolnikov, je povedala predstojnica klinike za infekcijske bolezni. Prvo skupino zdravstvenih delavcev naj bi cepili pred novim letom, če bo cepljenje odobrila evropska agencija Ema.V Evropi so doslej skupno našteli več kot 21 milijonov primerov okužb, pri čemer jih je največ v Rusiji, Franciji in Veliki Britaniji, je poročala, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ. Število držav, kjer se je prejšnji teden povečalo število novih okužb v primerjavi s predprejšnjim tednom, se je povečalo. Število novookuženih se je zmanjšalo v Italiji, Grčiji, Poljski, Španiji, Avstriji in na Madžarskem. Največ ljudi se v Sloveniji še vedno okuži v gospodinjstvu in na delovnem mestu. Povečuje se delež tistih, ki se okužijo na druženjih.Glede na število novih okužb po besedah vladnega govorcaizstopajo Novo mesto (110 novookuženih), Krško, Trebnje, Celje, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Žalec, Šentjur, Polzela, Vojnik, Murska Sobota, Koper in Sežana. V Ljubljani so našteli 149 novih okužb. Okužbo so včeraj potrdili pri 134 stanovalcih domov starejših in 56 zaposlenih.