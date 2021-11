O aktualnem stanju širjenja koronavirusa v Sloveniji tokrat govorita državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec in dr. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje.

Novinarsko konferenco prenašamo v živo.

Vlada je na današnji seji sprejela dve spremembi za vstop v državo; starost otroka, ki lahko vstopi v državo brez pogoja PCT, se iz 15 let zniža na 12 let. Druga sprememba je, da hitri test ne bodo več veljali kot dokazilo za vstop v Slovenijo. Spremembi bosta v veljavi od 15. novembra.

Samotestiranje ali šolanje od doma

»Zaradi vse slabših razmer se bo samotestiranje od ponedeljka naprej izvajalo samo pod strokovnim nadzorom v šolah za vse učence,« je dejal Orehovec.

»Učenci in dijaki imajo na voljo dve možnosti. Samotestiranje v šoli in nošenje mask ali šolanje na daljavo. Šolanje na daljavo bo veljajo za vse, ki ukrepov ne bodo upoštevali. V šole in vrtce namreč vstopajo tudi zelo ranljivi, zato moramo imeti za delo in izobraževanje varen prostor,« je nadaljeval državni sekretar: Vlada se strinja, da izjema velja za otroke s posebnimi potrebami, ki se lahko samotestirajo doma.

Spet veliko okužb

Ob 9068 PCR-testih so sicer včeraj potrdili 3568 novih okužb. Delež pozitivnih je 39,3-odstoten. Poleg tega so opravili še 57.714 hitrih antigenskih testov, število aktivnih primerov je 39.949. 14-dnevna incidenca znaša 1895, sedemdnevno povprečje pa 3188.

V bolnišnicah zdravijo 920 bolnikov s covidom-19, 212 jih potrebuje intenzivno nego, včeraj je umrlo deset bolnikov s covidom-19.