Ostre kazni za Barcelono in Chelsea

Odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) so zaradi kršenja finančnega ferpleja včeraj izrekli nove kazni – tudi za številne vrhunske klube. Med njimi sta tudi Barcelona in Chelsea. Gre za milijonske vsote.

Globoko v žep bodo segli pri Chelseaju, od katerega Uefa zahteva 31 milijonov evrov, v primeru novih kršitev in nepravilnosti pa jim grozijo dodatne kazni. V podobnem položaju je Barcelona, ki so ji izdali račun za 15 milijonov evrov. Na seznamu kaznovanih klubov so tudi Lyon (12,5 milijona), Aston Villa (11 milijonov), Porto (5 milijonov), splitski Hajduk (1,2 milijona), turški Bešiktaš (900.000) in grški Panathinaikos (400.000).

Nekateri klubi so z Uefo sklenili dogovor o poravnavi, tudi Chelsea in Barcelona, da lahko v klub pripeljejo nove nogometaše, a le v primeru, da je bilanca pri prihodih in odhodih igralcev iz kluba pozitivna.

Pod posebnim drobnogledom ostajajo Milan, Inter Milan, Monaco, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Trabzonspor in Royal Antwerpen, ki so bili kaznovani v preteklosti, a dosegajo vmesne cilje dogovora o odpravi nepravilnosti oziroma poravnavi.

Roma je presegla načrtovani dogovor z Uefo in bo evropski zvezi plačala nove tri milijone evrov, Istanbul Basaksehir pa ni dosegel zastavljenih ciljev in je izključen iz evropskih tekmovanj.