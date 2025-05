Uber v Ljubljani, sindikat taksistov opozarja na netransparenten vstop

Ob 10. uri v rezidenci ameriške veleposlanice v Ljubljani napovedan sprejem, ki ga bo gostila ameriška odpravnica poslov Melania Arreaga. Namen dogodka je predstavitev Uberjeve vizije mobilnosti v Sloveniji. STA navaja, da udeležba diplomatskega predstavništva na zagonu komercialnega podjetja nakazuje na podporo Združenih držav Amerike.

Ameriško podjetje Uber Technologies Inc. danes uradno začenja z nudenjem storitev prevozov v Sloveniji. Storitev bo sprva na voljo na širšem območju Ljubljane.

Sočasno z uradnim prihodom so predstavniki Sindikata taksistov Slovenije izrazili nasprotovanje in napovedali morebitne protestne aktivnosti. Sindikat opozarja na po njihovem mnenju netransparenten vstop Uberja na trg in nevarnost nelojalne konkurence.

Poslovni model Uberja in prilagoditve slovenski zakonodaji

Uber Technologies Inc., ustanovljen leta 2009 v San Franciscu, deluje kot tehnološka platforma, ki povezuje potnike z vozniki. Podjetje globalno ne poseduje vozil in ne zaposluje voznikov neposredno, temveč služi kot posrednik in od opravljenih voženj običajno obračuna provizijo med 25 in 40 odstotki, navaja MoonTechnoLabs. Leta 2023 je podjetje ustvarilo 37,2 milijarde ameriških dolarjev prihodkov in deluje v več kot 10.000 mestih po svetu.

Melanie Arreaga, začasna odpravnica poslov na Veleposlaništvu Združenih držav Amerike v Sloveniji. FOTO: U.s. Embassy In Slovenia

V Sloveniji bo Uber deloval s storitvijo »Uber Taxi«. V skladu z veljavno nacionalno zakonodajo bo platforma služila kot povezovalni člen med uporabniki in licenciranimi taksi prevozniki. Ključna zahteva, ki jo poudarjata tako Uber kot Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je obvezna uporaba taksimetrov v vozilih. Cena vožnje, ki jo zabeleži taksimeter, bo po končani vožnji vnesena v Uberjevo aplikacijo za končni obračun potniku. Takšen model onemogoča neposredno uporabo dinamičnega določanja cen, ki ga Uber sicer uporablja na nekaterih drugih trgih.

Vozniki, ki bodo želeli sodelovati s platformo Uber, morajo izpolnjevati vse zakonske pogoje za opravljanje taksi dejavnosti. To vključuje imetje ustreznih licenc (državne in za območje Ljubljane tudi občinske), registrirano podjetje ter vozila, ki ustrezajo predpisom. Uber je potrdil, da bo sodeloval izključno z licenciranimi taksisti.

Odzivi vlade in interesnih skupin

Predsednik vlade Republike Slovenije, Robert Golob, je 19. maja v Državnem zboru izjavil, da »Uber v Slovenijo prihaja pod obstoječimi zakonskimi pogoji in da bo vlada izvajala strog nadzor nad njegovim delovanjem,« povzema STA. Tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je potrdilo, da za prihod Uberja niso bile potrebne zakonske spremembe in da bo nadzor nad poslovanjem izvajal pristojni tržni inšpektorat.

Stranka Levica je izrazila pomisleke glede socialne varnosti voznikov, ki bodo delovali prek platforme. Nasprotno pa podatki o prenosih aplikacije Uber kažejo na interes javnosti; po navedbah RTV si je aplikacijo naložilo že več kot 100.000 slovenskih uporabnikov, nekateri viri omenjajo do 155.000 odprtij aplikacije v Ljubljani v zadnjem letu. Civilnodružbena organizacija Inštitut 8. marec je opozorila na nekatere pretekle prakse podjetja Uber na mednarodni ravni.

Pričakovanja in potencialni vplivi

Kratkoročno bo Uber osredotočen na pridobivanje voznikov in uporabnikov v Ljubljani. Dolgoročno podjetje običajno stremi k širitvi v druga mesta in potencialno k uvedbi dodatnih storitev, kot je dostava hrane (Uber Eats). Prihod nove platforme lahko poveča konkurenco na trgu taksi storitev. Izkušnje iz drugih držav so različne: na Hrvaškem je prihod Uberja leta 2017 povzročil proteste, kasneje pa je bilo delovanje zakonsko urejeno z zahtevo po taksi oznakah. V Avstriji je bila leta 2021 sprejeta zakonodaja (»Lex Uber«), ki je poenotila pogoje za taksiste in najemna vozila z voznikom, navaja The International.