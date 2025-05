Ura resnice na Giru: kdaj štarta Roglič, koliko časa lahko nadoknadi?

Nedeljska etapa na makadamu je bila razburljiva, za Primoža Rogliča tudi nekoliko nesrečna. Zdaj je že v vzvratnem ogledalu, pred slovenskim šampionom na Giru pa prva priložnost, da dobi nazaj nekaj izgubljenega časa. V igri za etapno zmago tokrat najbrž ne bo, kapetanom iz UAE Emirates pa bi lahko odščipnil nekaj sekund.

Na dobrih 13 km dolgem kronometru v drugi etapi je Roglič proti Juanu Ayusu pridobil 16 sekund, Isaac del Toro je zaostal le slabo sekundo več. Dvakrat toliko dolga pot do od Lucce do Pise je povsem ravna in še bolj pisana na kožo Slovencu, ki bi v idealnem scenariju lahko nadoknadil tudi več kot pol minute. Hkrati bo kronometer pokazal tudi, kdo bo kapetan ekipe UAE Emirates v drugem tednu dirke, vodstvo ekipe pušča vsa vrata odprta.

Najboljši naj bi za kronometer potrebovali približno 34 minut, prvi bo šel na progo Alexander Krieger (13.20), dobre pol ure za njim bo zanimivo videti, kakšen čas bo postavil Edoardo Affini. Glavna favorita za zmago bosta štartala skupaj, Wout van Aert ob 14.34, zmagovalec iz Tirane Joshua Tarling dve minuti za njim.

Jan Tratnik bo šel na progo ob 14.41, kar je zelo pomembno, saj bo v cilju dovolj zgodaj, da bo nekaj vtisov s proge še lahko prenesel Rogliču na štart. Kapetan rdečih bikov štarta ob 16.13, Del Toro bo šel kot zadnji na progo ob 16.40. Etape bo konec okrog 17.15.

Vreme? V Pisi ravno v času, ko bodo na progi najboljši, napovedujejo nevihte, ki bi znale še dodatno začiniti že tako razburljiv dan na dirki po Italiji.