Ob 1371 PCR-testih potrdili 91 novih okužb

12.05 V Rusiji porast okužb

11.00 Delež okuženih znašal 6,6 odstotka

V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili 14.723 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od 13. februarja. V državi v zadnjih dneh beležijo rast števila novih okužb, v soboto so poročali o 13.510 novih primerih. V zadnjem dnevu je ob tem umrlo še 357 covidnih bolnikov.Sicer so v zadnjem dnevu so v Rusiji zabeležili 9166 okrevanj po okužbi z novim koronavirusom.Skupno so v državi doslej potrdili več kot 5,2 milijona okužb. V povezavi z novim koronavirusom pa je umrlo 126.430 ljudi.V soboto so v Sloveniji ob opravljenih 1371 PCR-testih potrdili 91 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 6,6 odstotka in za 2,1 odstotne točke višji kot dan prej.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 152 in se je zmanjšalo za devet. V bolnišnici se zdravi 135 covidnih bolnikov, od tega jih 45 potrebuje intenzivno zdravljenje. V soboto so umrli trije covidni bolniki.Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej cepljenih 762.830 prebivalcev, to je 44,1 odstotka odraslih prebivalcev, polno pa je precepljenih 546.148 prebivalcev oziroma 31,6 odstotka odraslih državljanov.Med starejšimi od 50 let je bilo s prvim odmerkom doslej cepljenih 520.030 prebivalcev, kar je 59,3 odstotka med starejšimi od 50 let, polno pa jih je precepljenih 425.828 starejših, kar je 48,6 odstotka ljudi v tej starostni skupini.Covid-19 je doslej po vladnih podatkih prebolelo 249.232 prebivalcev Slovenije.