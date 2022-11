Ob akumulacijah rastejo ribiške vasice in centri za oddih

V nadaljevanju preberite:

Brežičani so HE na svojem območju z vsemi posegi v prostor dobro sprejeli, ugotavlja mag. Urška Klenovšek, vodja občinskega oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj v Brežicah. Na območju Brežic sta sicer sprejeta dva državna prostorska akta za gradnjo HE. HE Brežice je že zgrajena, HE Mokrice pa na izvedbo še čaka. Klenovškova navaja: »Izgradnja HE Brežice je imela velik vpliv na oblikovanje širšega prostora, o vplivu pa lahko govorimo že med samim umeščanjem obeh HE v prostor v fazi izdelave prostorskih aktov, saj tako velike investicije ljudi združujejo ali razdvajajo v mnenjih. Na primeru naše občine razdvajanja ni bilo čutiti, pojavila so se le nekatera vprašanja, vezana na odvzeme velike količine kmetijskih zemljišč, njihovega nadomeščanja, podnebnih vplivov in podobno.« Kot dodatno dobrobit, vezano na HE, omenja ukrepe, ki prebivalcem zagotavljajo protipoplavno zaščito pred stoletnimi poplavami.

Klenovškova se strinja, da je v projekt, kot so HE, smiselno vključiti »še druge interese lokalnega pomena« in ne gledati »le energetskega vidika«. Pri tem so Brežičani, pravi, naleteli na »težavo v dialogu« predvsem z organi odločanja na državni ravni, medtem ko je investitor energetskega objekta »izkazal pripravljenost vključevanja tudi za vsebine, ki imajo širši pomen«. Tako so ostala odprta vprašanja kolesarskih stez. »Po njih se kolesarji sicer že vozijo, vendar se s pristojnimi deležniki še vedno usklajujemo, kje bodo potekale in zakaj nekje ne bodo,« pravi Klenovškova.