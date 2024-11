Ob koncu praznično-počitniškega tedna na cestah pričakovati gost promet

Ob koncu praznično-počitniškega tedna je na slovenskih cestah danes pričakovati gost promet. Po napovedih prometnoinformacijskega centra bo večja gostota prometa zaradi konca počitnic in praznikov v različnih smereh po Sloveniji, ob lepi vremenski napovedi pa bo dodatno povečan promet zaradi obiska turističnih in izletniških točk.

V Sloveniji so bile v tem tednu, ko sta bila zaradi praznikov četrtek in petek dela prosta dneva, šolske počitnice, te se danes končujejo tudi v delu Nemčije. Zato je pričakovati gost promet v različnih smereh po državi, in sicer vse do večernih ur v ponedeljek, so navedli na prometnoinformacijskem centru.

Za ponedeljek v svoji prometni napovedi sicer napovedujejo predvsem povečano število tovornih vozil, za danes pa dodatno povečan promet tudi zaradi obiska turističnih in izletniških točk po državi.

Že v soboto je večji del dneva nastajal sicer krajši zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Do zastojev na posameznih avtocestnih odsekih prihaja tudi zaradi del oziroma zožanih prometnih pasov.