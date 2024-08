Zastoji na cestah, pred Karavankami več kilometrov dolga kolona

Po prometno močno obremenjenem koncu tedna nastajajo zastoji na slovenskih cestah tudi danes. Po podatkih prometno-informacijskega centra je več kilometrov dolga kolona na gorenjski avtocesti pred mejnim prehodom Karavanke. Upočasnjen promet je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj, na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti.

Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče tudi zaprt prehitevalni pas med Šmartnim in Povodjem proti Kranju. Nastal je zastoj, zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor Šentvid. Zaprt je tudi vozni pas med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani, kjer prav tako nastaja zastoj.

Kolona vozil na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji je bila okoli 15. ure dolga pet kilometrov. Izvoz Jesenice vzhod, Lipce je dovoljen samo za lokalni promet. Vozniki, ki so namenjeni v Kranjsko Goro, lahko avtocesto zapustijo v Lescah.

Zastoji so tudi na avtocesti med Jesenicami zahod in Jesenicami vzhod, in sicer pred delovno zaporo proti Ljubljani, ter na cestah Lesce–Bled in Bohinjska Bela–Bled.

Na štajerski avtocesti je gneča pred prehodom Šentilj proti Avstriji, počasneje gre tudi med Slovensko Bistrico sever in počivališčem Polskava, pred delovno zaporo proti Mariboru. Zaradi nesreče je oviran promet pred predorom Ločica proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pri Uncu nastaja več kot desetkilometrski zastoj. Zaradi nesreče je oviran promet med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. O zastojih poročajo tudi s hitre ceste Škofije–Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli.

Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam ter naprej na primorski avtocesti mimo Brezovice proti Kopru. Na južni obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam občasno nastane krajši zastoj zaradi del.

Na dolenjski avtocesti med Novim mestom in Kronovim poteka promet dvosmerno po eni polovici avtoceste. Možni so zastoji v obe smeri, sporočajo s prometnoinformacijskega centra.