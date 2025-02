Občina Domžale kršila zakonodajo in ustavo

V nadaljevanju preberite:

Občina Domžale je ravnala v nasprotju z zakonodajo in kršila ustavo, ko je leta 2018 s sprejetjem odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) v poslovni coni (PC) Želodnik družbam Mercator, Roltek in Slovenski državni holding (SDH) več kot 130 njihovih zazidljivih parcel spremenila v kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Ker se družbe na svojih nepremičninah ne nameravajo ukvarjati s poljedelstvom in gozdarstvom, so na ustavno sodišče vložile zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti OPN. Ustavni sodniki so odločili, da mora domžalska občina v enem letu odpraviti protiustavnost. Preberite tudi, kaj pravijo na kmetijskem ministrstvu in ministrstvu za naravne vire in prostor. Domžalska županja Renata Kosec, ki je bila v času kršenja ustave domžalska podžupanja, pa je bila z odgovori za Delo sila skopa.