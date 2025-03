V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega leta je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2025 in 2026, na katerega se lahko prijavi 25 občin, v katerih so romska naselja. V občini Kočevje se na nobenega od obeh rokov razpisa ne nameravajo prijaviti, ker bi s tem kršili zakonodajo in načelo enakosti pred zakonom.