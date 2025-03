Napajanje vlakov z izmeničnim tokom je cenejše

V nadaljevanju preberite:

Elektrotehniška zveza je dala pobudo, da bi napajanje vlakov pri nas prešlo s treh na 25 kilovoltov (kV). A ne gre le za to, napajanje z nižjo napetostjo je enosmerno, z višjo pa izmenično. Če bo Slovenija vztrajala pri enosmernem napajanju, bo edini tak otok na evropsko pomembni povezavi od Salzburga do Soluna, tudi vse naše sosede so uvedle izmenično napajanje vlakov, ki zahteva manj infrastrukture in je tudi sicer stroškovno bolj učinkovito. A pri nas je odločanje odločno preveč zapleteno, zato bodo nastale posvetovalne ekipe in posebna študija.