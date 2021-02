Občine bodo povezovale vsebine strateških partnerstev

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za javno upravo želi digitalizacijo približati vsem, pri razpisu za pametna mesta in skupnosti pa naj bi se skupaj učili, tako občine kot ministrstvo. Tak razpis bi sicer lahko objavili že 1. januarja 2014, pravijo kritiki, saj gre za denar prejšnje finančne perspektive. Občine bodo za prvi rok, do katerega sta le dva meseca, najbrž pripravile zgolj projekte mobilnosti, saj imajo na tem področju največ podatkovnih zbirk. Občine, ki nimajo strokovnih služb, dobijo denar za zunanje svetovalce. Bodo konzorciji najmanj po štirih občin lahko pripravili projekte, vsaj podobne tujim in tudi domačim dobrim praksam, če zdaj sprašujejo, ali lahko dobijo denar za krožišča?