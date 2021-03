Obeta se dvig najnižjih pokojnin

279 evrov bi znašala najnižja pokojnina (zdaj 260 evrov)



388 evrov bi znašala najnižja invalidska pokojnina



620 evrov bi znašala zagotovljena pokojnina za polno dobo (zdaj 581 evrov)

Namen tokratnega, že devetega noveliranja zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je bil sicer sprva le skrajšanje prehodnega obdobja za dvig odmernega odstotka za moške na 63,5 odstotka s predvidenih šest na štiri leta, a so veliko več pozornosti deležni amandmaji, s katerimi bodo poslanci zvišali najnižje, invalidske in pokojnine za polno dobo.Kot vse kaže, dopolnilo Levice, da bi vsak, ki pridobi pravico do predčasne, invalidske ali starostne pokojnine, prejemal najmanj znesek kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov (442 evrov), ne bo dobilo zadostne podpore.Stranke koalicije SDS, NSi, SMC in Desus so namreč danes, v tretji obravnavi, vložile svoj amandma, ki pa bo najverjetneje dobil dovolj glasov. V njem so predvideli, da bi se najnižja pokojnina zvišala na 29,5 odstotka najnižje pokojninske osnove, konkretno, s sedanjih 260 evrov bi se zvišala na 279 evrov. Najnižja invalidska pokojnina bi znašala 388 evrov oziroma 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove.Danes je zagotovljena pokojnina za polno dobo, ki jo dobiva približno 58.000 ljudi, 581 evrov. Po novem pa naj bi ta znašala 620 evrov, kar je več, kot je zdaj cenzus za varstveni dodatek, in nad pragom tveganja revščine.