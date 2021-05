Obilno deževje že povzročilo težave

Vodnatost rek se bo povečevala do večera

Kako kaže?

V prvem delu današnje noči bodo padavine in nevihte povsod ponehale, od severa se bo postopno jasnilo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.



V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Burja bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje.

Vremenska fronta z obilnim dežjem je marsikje povzročila nevšečnosti. Uprava za zaščito in reševanje navaja več intervencij na območju občin Borovnica, Cirkulane, Dol pri Ljubljani, Hrastnik, Litija, Nazarje, Radeče, Šenčur, Trbovlje in Zagorje ob Savi, poročajo tudi o intervenciji v Ljubljani.Meteorna voda je vdirala v stanovanja, ponekod je objekte ogrozila hudourniška voda, močan veter je podrl več dreves in odkril streho stanovanjskega objekta, gasilce pa so zaposlile tudi intervencije v nekaterih javnih objektih.Meteorna voda je ogrožala zdravstveni dom Hrastnik. Gasilci PGD Hrastnik so izčrpali vodo iz jaška pred tem domom in odmašili odtok ter tako omogočili odtekanje vode. V Trbovljah je voda ogrožala prostore osnovne šole na Trgu revolucije.V Ljubljani je meteorna voda zalivala prostore skozi streho stanovanjskih objektov ter grozila, da bo zalila pritlične prostore. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana.Arso je popoldan opozoril, da se bo vodnatost rek v večjem delu države do večera še povečevala, najbolj v severni in severovzhodni Sloveniji. Zlasti ob hudourniških rekah na območju Koroške, Podravja ter ponekod na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji in v Zasavju ter Posavju lahko pride tudi do razlivanj, možno bo tudi zastajanje meteornih voda. Takšni pojavi bodo najbolj verjetni ob vodotokih s povirji na Pohorju, na širšem celjskem območju in na območju Zasavja ter Posavja. V soboto in nedeljo bodo reke v večjem delu države postopno upadale.Sicer naraščajo reke v Posočju, na Gorenjskem in Savinjskem, v Zasavju, Podravju in ponekod v osrednji Sloveniji, posamezne reke na teh območjih hitro. Pretoki rek so veliki in se še povečujejo. Reke v južni in jugozahodni Sloveniji pa ohranjajo srednjo vodnatost.