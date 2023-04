Obisk policije pri kmetu obsodili desnica in nevladniki

Napeto razpoloženje pred torkovim protestnim shodom kmetov v Ljubljani je zaostrila objava kmeta na družabnem omrežju, da so njegovo domačijo obiskali policisti in ga spraševali, ali se namerava udeležiti protesta. Policija se je na objavo odzvala s pojasnilom, da gre »za običajno obliko policijskega dela«. V obsodbi njenih metod so se tokrat poenotili politična desnica in nevladniki. Medtem po državi poteka mobilizacija kmetov za protest.

»Danes po molži se na dvorišče naše kmetije pripelje policijsko vozilo, ravno sem napajal teličke. Gospoda policista lepo pozdravim in ga povprašam, kaj bo dobrega. Pravi, da nič, ker so ga poslali, da me vpraša, ali grem kot kmet v torek, 25. aprila 2023, na kmečki protest v Ljubljano,« je v petek dopoldne zapisal Tomaž Mis mlajši s kmetije Mis v vasi Zavrh pod Šmarno goro. Prva njegova misel je bila, ali se je to res zgodilo. »Da, res se je, ni bila šala. Skrbi nekoga, kaj bom počel? Odgovoril sem, da grem, ker tole je malo preveč,« je dodal.

Na zapis in očitke so se odzvali na Policijski upravi Ljubljana, kjer so pojasnili, da »zaradi nalog varovanja življenja in premoženja ljudi« glede dogodkov, ki bi lahko vplivali na varnost, zbirajo obvestila od oseb, ki bi lahko dale koristne podatke za uspešno izvajanje policijskih nalog. Dodali so, da to velja tudi v primeru shodov, ko poleg sodelovanja z organizatorji obvestila zbirajo tudi v sodelovanju s prebivalci. »​To je običajna oblika policijskega dela, s katerim ne ustrahujemo nikogar, prav tako tudi ne posegamo v ustavne pravice posameznika do udeležbe na shodih,« so še zapisali.

Protest kmetov. FOTO: Voranc Vogel

Domači prigrizek in pijača »v zmernih količinah«

Obisk policije pri kmetu so obsodili akterji, ki so sicer politično na nasprotnih bregovih. Predsednik zunajparlamentarne stranke SLS Marko Balažic je v izjavi pred državnim zborom dejal, da so takšni obiski nepotreben pritisk pred protesti, ki ustvarja vtis zastraševanja. Poudaril je, da je treba kmete pri protestu podpreti. Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Janez Janša, ki je policijo vprašal, ali je to, kar je zapisal kmet, res.

V Pravni mreži za varstvo demokracije so zapisali, da je policija spregledala, da »njeno ravnanje ne vzbuja zaupanja, ampak nasprotno, deluje zastraševalno, zato predstavlja nesorazmeren poseg v pravico do mirnega zbiranja«. Policija obvestila o mirnem zbiranju lahko pridobi tudi na druge načine, na primer s spremljanjem medijev, socialnih omrežij ali v pogovoru z morebitnimi organizatorji, so dodali. V Inštitutu 8. marec so bili »prepričani, da so bile takšne policijske prakse stvar prejšnje vlade, vendar smo se očitno motili«. Pritiski policije so po njihovih besedah nedopustni »ne glede na barvo oblasti, ne glede na vsebino protesta«.

V Ljubljani bo protestni shod kmetov.

Policija kmeta spraševala, ali namerava iti na protest.

Tovrstne pritiske policije kot nedopustne zavrača velik del družbe.

Medtem kmetijske organizacije svoje člane pozivajo k čim večji udeležbi na protestu, ki bo potekal pod geslom Dovolj je. Organizirali bodo avtobusne prevoze v Ljubljano iz več regij, kmete iz okolice Ljubljane pa pozivajo, naj pridejo s traktorji. Sindikat kmetov in območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Cerknica organizirata prevoz za podpornike po več notranjskih vaseh in mestih. V elektronskem sporočilu, poslanem članom zbornice, so poudarili, da je »shod miroljuben in nenasilen«. Dodali so, da »za krajšanje dokaj dolge poti nista prepovedana kak domač prigrizek in pijača v zmernih količinah«.