Objektivno odgovoren bo očitno moral prvi oditi

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je predlagal razrešitev glavnega inšpektorja za okolje in prostor Franca Rančigaja, ker se pristojni inšpektor ni takoj po okoljski nesreči v zreškem Uniorju seznanil s stanjem na terenu. Razrešili ga bodo predvidoma na jutrišnji seji vlade. Rančigaj sprejema objektivno odgovornost, a se ne čuti krivega, saj pravi, da ni storil ničesar narobe.

V Uniorju je konec oktobra ob izpustu par v okolje ušla tudi manjša koncentracija kromovega trioksida. Kot pojasnjuje prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, gre za zelo toksično snov, za katero »verjetno ni varne meje izpostavljenosti. Lahko prizadene zdravje zaradi vdihovanja ali pri kontaktu s kožo. Je rakotvorna, mutagena in teratogena ter zelo močen alergen.« Unior je javnost obvestil šele tri tedne po izpustu in šele potem, ko so jih na čudno zmes na avtomobilih opozorili zaposleni.

O izrednem dogodku je Unior takoj obvestil inšpektorja, niso pa poklicali na 112, kar bi bilo v takih primerih nujno, poudarjajo na inšpektoratu. A inšpektorja v Zreče ni bilo. Rančigaj poudarja, da ni bil obveščen inšpektorat, ampak je skrbnik varstva okolja v Uniorju poklical konkretnega inšpektorja. Rančigaj je bil obveščen prav iz medijev: »Takoj sem pristojnemu inšpektorju, ki ima sedež v OE Kranj, odredil izvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora na terenu. Prav v času mojega mandata smo interna navodila dopolnili z določbo, da mora inšpektor v podobnih primerih nemudoma začeti postopek inšpekcijskega nadzora na terenu.« Dodal je, da je inšpektor izredni nadzor opravil 17. novembra in 23. novembra, ugotovitveni postopek pa še poteka.

Vmes je analize z ljubljansko biotehniško fakulteto opravil tudi Arso. Pričakovano pa več tednov po okoljski nesreči niso odkrili nobenih posebnosti. Da bi lahko ugotovili, v kolikšni meri so bili ljudje izpostavljeni strupenim snovem, bi morale pristojne službe takoj oditi na teren.

Zakaj se to ni zgodilo, zanima tudi Rančigaja, ki je prejšnji teden s sklepom imenoval komisijo za izredni strokovni nadzor, poročilo mora izdelati do danes: »Inšpektor pa mora pojasniti, zakaj v skladu z internimi navodili ni nemudoma opravil pregleda na terenu.« Postopek notranjega nadzora je sprožilo tudi ministrstvo. Rančigaj se zaveda, da so mu ure na mestu vodje štete in dodaja: »Pri svojem vodenju sem uvedel nekatere spremembe in dosledne sankcije, pa imajo nekateri s tem težave. Prišle so tudi anonimke, tako da je nekaterim ta situacija v Zrečah prišla prav.«