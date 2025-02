Obvezni zdravstveni prispevek bo po novem za 2,17 evra višji

Ker po preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek (še) ni prišlo do dodatnih sprememb načina financiranja zdravstvenega sistema, se bo s 1. marcem obvezni zdravstveni prispevek uskladil. Zakon, ki so ga spisali v Gibanju Svoboda, namreč določa, da se obvezni zdravstveni prispevek uskladi enkrat letno z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu. Ta podatek je statistični urad objavil danes, zato so nam na zdravstvenem ministrstvu zdaj lahko pojasnili, da bo ta od naslednjega meseca naprej za 2,17 evra višji. Trenutno znaša 35 evrov.

Odredba o določitvi višine obveznega zdravstvenega prispevka je po navedbah ministrstva za zdravje v pripravi in bo v kratkem poslana v medresorsko usklajevanje. Nato bo objavljena v uradnem listu, najkasneje do konca februarja. Sami zatrjuje tudi, da zapisana dikcija ministru niti ne dovoljuje, da bi določil višino, pač pa le formalno izpelje postopek uskladitve.

Novi znesek bo predvidoma znašal 37,17 evra, sporočajo z zdravstvenega ministrstva.

Na vprašanje, kdaj naj je mogoče pričakovati spremembe pri načinu financiranja zdravstvenega sistema, pa niso odgovorili.

Kot je mogoče razumeti, v Gibanju Svoboda prevladuje želja, da bi vprašanje obljubljenih progresivnih sprememb preložili – Levica je to predlagala že ob preoblikovanju – na čas obravnave novega paketa davčnih sprememb, saj naj bi se takrat poskušalo razbremeniti tudi plače s preusmeritvijo zneska, zbranega z obdavčitvijo nepremičnin. In kdaj naj bi se to zgodilo? Spomladi bodo zakoni v parlamentu, je povedal predsednik vlade Robert Golob v zadnjem intervjuju v Mladini in napovedal brezkompromisno vztrajanje pri zdravstveni reformi.

Znano je sicer, da se s trenutnim prispevkom zbere tudi premalo sredstev.