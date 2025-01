Pravičnejša obremenitev z obveznim zdravstvenim prispevkom

V nadaljevanju preberite:

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) je bilo dolga leta predmet razprav – na eni strani kritik zaradi nepravične obremenitve zavarovancev, na drugi pa zaradi iskanja bolj ustreznega načina zbiranja tega prispevka. Sedanja vlada je prva posegla v sistem in prenesla plačevanje prispevka v neposredno obremenitev prejemkov zavarovancev ter ga preimenovala v obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Znesek v višini 35 evrov mesečno na zavarovanca smo tako začeli plačevati z odtegljajem od plač in pokojnin neposredno Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). S to spremembo je prišlo do ukinitve zbiranja DZZ pri zdravstvenih zavarovalnicah in dosedanji stroški zbiranja v višini nekaj odstotkov od zbrane premije so odpadli. Zavarovalnice so sicer svojo vlogo in stroške zagovarjale z učinki nadzora in bolj racionalno porabo teh sredstev v zdravstvu, a tega pač ne bomo mogli nikoli preveriti.

Od leta 2024 torej vsi državljani Slovenije plačujemo enotno premijo OZP v višini 35 evrov mesečno neposredno ZZZS, oni pa ta sredstva skupaj z zbranimi sredstvi iz prispevka za zdravstveno zavarovanje (ZZ) namenjajo financiranju javnih zdravstvenih storitev. Po oceni je zavod lani s prispevki zbral skupaj okoli 4,4 milijarde evrov (vključno s 620 milijoni evrov OZP), s sredstvi od ZPIZ in dodatnim denarjem iz proračuna pa skupaj okoli 5,3 milijarde evrov in jih namenil za financiranje zdravstva.