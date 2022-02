Očitki o podcenjujočem odnosu

V nadaljevanju preberite:

Vladni odgovor na napoved stavke kaže na obupno podcenjujoč odnos oblasti do zaposlenih v vrtcih, šolah in na univerzah, je prepričan Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, ki ne razume prezirljivega odnosa do ljudi, ki so v epidemiji pomembno prispevali, da je v državi ostal del normalnosti. Sviz predstavnikom oblasti očita tudi neenako obravnavo, saj se z njimi niso pripravljeni niti pogajati, z drugimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju pa se dogovarjajo tako o sistemskem višanju plač kot o ovrednotenju posebnih obremenitev v epidemiji.