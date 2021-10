Od česa je odvisen uspeh Kula?

V nadaljevanju preberite:

V štirih strankah opozicije se pripravljajo na volitve. Po podpisu sporazuma o povolilnem sodelovanju, se bodo posamično prizadevale za naklonjenost volilnega telesa. Slovenska družba je visoko naelektrena in nakopičena energija se, ocenjuje Dejan Verčič, ki je svetoval številnim politikom, med drugim tudi Janezu Drnovšku, lahko usmeri v katerokoli smer.

Zdaj so v javnomnenjskih analizah izenačene LMŠ, SD in Levica. Koga in zakaj mora najbolj skrbeti volatilnost podpore?