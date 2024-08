Od jutri nižje drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja

Opolnoči se bo na servisih zunaj avtocest cena 95-oktanskega bencina znižala za 2,8 centa na 1,486 evra, cena dizelskega goriva pa za 0,9 centa na 1,519 evra za liter. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer za 2,1 centa na 1,125 evra za liter.

Cene se bodo znižale ob nespremenjenih trošarinah. Veljale bodo do vključno 9. septembra, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi po oceni ministrstva liter 95-oktanskega bencina stal okoli 1,524 evra, liter dizla okoli 1,557 evra in liter kurilnega olja okoli 1,222 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Spremenjena uredba vlade

Ministrstvo napoveduje, da se bodo cene omenjenih naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Vlada je danes na dopisni seji sprejela spremenjeno uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katero odpravlja oprostitev plačila prispevka za bencin in dizel, ki jo je zaradi razmer na trgu bencinskega in dizelskega goriva uvedla v letu 2022.

»Ker so se razmere na trgu dobave energije spremenile do te mere, da začasni ukrep oprostitve prispevka izven avtocest in hitrih cest ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za podporo oziroma spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka za dobavljeno energijo tudi za dizel izven avtocest in hitrih cest,« so v uradu vlade za komuniciranje navedli ministrstvo za okolje, prostor in energijo.