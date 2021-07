Od lobista do kandidata za ministra

V nadaljevanju preberite:

»Prvič, to ni res, in drugič, tisti, ki si ne želijo sprememb, me diskreditirajo,« je povedal Mark Boris Andrijanič, ko smo ga vprašali, kako sprejema etiketo lobista Uberja. Ta ga spremlja, odkar ga je slovenska javnost bolje spoznala. V tem tednu je bil je Andrijaniča tudi uradno predlagal za ministra brez resorja, njegova naloga pa bo usklajevanje dela ministrstev v digitalni preobrazbi Slovenije in vodenje službe vlade za digitalno preobrazbo.

Kakšna je karierna pot kandidata za prvega slovenskega ministra za digitalno preobrazbo in kako ga javnost sprejema danes? Kakšna so pričakovanja ob imenovanju v petek in kaj bodo njegovi glavni izzivi v slovenski politiki?