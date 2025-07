Zaradi izdaje so jo suspendirali, sama je prepričana, da deluje za državo

Tajsko premierko Paetongtarn Shinawatra je ustavno sodišče suspendiralo, ker je v javnost prišel njen telefonski pogovor z nekdanjim kamboškim predsednikom vlade Hun Senom, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, kot tudi številni mednarodni mediji.

Pogovor velja za avtentičnega. Shinawatra je nekdanjega kamboškega premierja Hun Sena poklicala marca letos. Pogovoriti se je želela o zaostritvi napetosti med državama, potem ko je v obmejnih spopadih umrl kamboški vojak. V pogovoru je nekdanjega kamboškega premierja nagovorila kot »strica«, medtem ko je tajsko vojsko označila za nasprotnika.

Posledice suspenza so precejšnje. Koalicijska partnerica, stranka Bhumjaithai, je zapustila vlado, s čimer je njena stranka Pheu Thai izgubila večino v parlamentu. Konec tedna se je na ulicah Bangkoka zbralo približno 10.000 protestnikov, ki so zahtevali njen odstop, javna podpora premierki pa je padla na zgolj devet odstotkov, potem ko je še marca dosegala 30 odstotkov.

Pri 38 letih je Shinawatra najmlajša voditeljica v zgodovini Tajske in šele druga ženska na čelu vlade. Zanimivo, pred tem je bila edina premierka njena teta Yingluck Shinawatra. Družina Shinawatra je izjemno močna, saj že dvajset let pomembno vpliva na tajsko politiko, pogosto v nasprotju s konservativnimi, vojski naklonjenimi silami.

Konflikt med konservativno elito in Shinawatrovo družino je že vrsto let eden glavnih virov politične nestabilnosti na Tajskem. Konservativna elita, ki vključuje vojsko in monarhijo, vidi družino Shinawatra kot grožnjo tradicionalnemu družbenemu redu.

Ravno zato na ulicah prevladujejo konservativno in nacionalistično usmerjeni protestniki. Premierka je skušala umiriti situacijo z izjavo, da je njen telefonski pogovor s Hun Senom zgolj poskus zmanjšanja napetosti med državama in da ni bil mišljen kot izraz izdaje.

»Želim jasno poudariti, da so bili moji nameni več kot stoodstotno iskreni – delovala sem za državo, da bi zaščitila našo suverenost, da bi zaščitila življenja naših vojakov in ohranila mir v našem narodu,« je dejala na novinarki konferenci. »Želim se tudi opravičiti vsem svojim rojakom Tajcem, ki se zaradi te zadeve morda počutijo nelagodno ali razburjeno.«

Kljub temu je bila prisiljena, da sprejme odločitev sodišča in se začasno umakne s položaja. Do nadaljnjega bo funkcijo prevzel njen namestnik, Suriya Juangroongruangkit.

Poleg tega se je na Tajskem začelo tudi sojenje njenemu očetu Thaksinu Shinawatri, vplivnemu nekdanjemu premierju, ki velja za ključnega podpornika sedanje vlade. Obtožen je razžalitve monarhije zaradi izjav iz intervjuja pred devetimi leti.