Od ponedeljka na voljo testi za samotestiranje v šolstvu

Od ponedeljka bodo za učence, dijake in študente v lekarnah na voljo hitri testi za samotestiranje, ki bo ob trenutnih epidemičnih razmerah zanje prostovoljno. V lekarniški zbornici ob tem prosijo za strpnost v primeru pomanjkanja testov. Ob tem sicer obljubljajo, da bodo storili vse, da zagotovijo nemoteno preskrbo s testi za vse upravičence.

Na voljo 10 brezplačnih testov na mesec

Vsak učenec, dijak, mladostnik, vključen v zavod za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter študent bo od ponedeljka mesečno upravičen do prevzema desetih brezplačnih testov za samotestiranje na novi koronavirus. Sredstva za njihov nakup bo vlada zagotovila iz proračuna.

Prostovoljno izvajanje samotestiranja s hitrimi antigenskimi testi v vzgoji in izobraževanju ureja v četrtek sprejeti odlok vlade o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na koronavirus.

Odlok med drugim določa, da upravičenci teste pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Študenti bodo morali predložiti še potrdilo o šolanju in osebni dokument. Tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, pa bodo morali predložiti potrdilo o šolanju in osebni dokument.

V primeru pozitivnega rezultata hitrega testa bo moral posameznik o tem obvestiti osebnega zdravnika, ki ga bo napotil na testiranje k pooblaščenemu izvajalcu testiranja. Rezultata samotestiranja namreč ne bodo vnašali v Centralni register podatkov o pacientih, zato pridobitev digitalnega covidnega potrdila ne bo mogoča, navaja odlok.

V primeru pozitivnega rezultata hitrega testa bo moral posameznik o tem obvestiti osebnega zdravnika, ki ga bo napotil na testiranje k pooblaščenemu izvajalcu testiranja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Lekarne prosijo za strpnost, preskrba s testi bi lahko bila motena

V Lekarniški zbornici Slovenije so v sporočilu za javnost spomnili, da je vlada v četrtek med upravičence do brezplačnih hitrih testov nepričakovano umestila tudi študente, »kar je bilo prvotno predvideno z oktobrom«.

Zato vljudno prosijo za razumevanje vseh upravičencev, saj lahko pride do motene preskrbe s testi. Poudarili so, da je bil odlok, ki omogoča pravno podlago za izdajo testov, v uradnem listu objavljen šele v petek popoldne.

So se pa lekarne na izdajo testov pripravljale na podlagi medijskih objav in neuradnih informacij, saj so želele po najboljših močeh prispevati k varnemu začetku šolskega leta, je poudarila predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič. »Vsekakor bomo ponovno naredili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo nemoteno preskrbo s hitrimi testi za vse upravičence,« je poudarila.

Vlada poudarja, da je bil ukrep pripravljen v skladu s priporočili posvetovalne skupine za spremljanja gibanja koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ukrep pripravljen na predlog posvetovalne skupine NIJZ

Vlada poudarja, da je bil ukrep pripravljen v skladu s priporočili posvetovalne skupine za spremljanja gibanja koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel.

Kot je znano, skupina v prvi fazi epidemije covida-19 v vzgoji in izobraževanju priporoča prostovoljno samotestiranje na domu za posameznike, ki imajo znake okužbe ali so bili v stiku s pozitivnimi na koronavirus.

V drugi fazi, ki bi nastopila ob poslabšanju epidemične slike, pa skupina predlaga vsakotedensko samotestiranje, ki bi bilo obvezno za vse učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih.