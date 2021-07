Od povečanih osebnih stisk do različnih izgovorov

Težave v komunikaciji

Probacijska služba je morala delo prilagoditi epidemiološkim razmeram.

Nadzori družbenokoristnih del in hišnih zaporov so bili redki.

Stiske in strahovi oseb, vključenih v probacijo, so se povečali.

Posledice epidemije in ukrepov zaznavajo tudi v obravnavi probacijskih oseb. FOTO: Blaž Samec/Delo

Alkohol še spodbudil nasilje

Sodelovanje treh organizacij

Korak k varnejšemu življenjskemu okolju in prijaznejši družbi so pred dnevi naredili tudi s podpisom sporazuma o sodelovanju med upravo za probacijo, upravo za izvrševanje kazenskih sankcij in policijo. Sporazum predvideva različne načine sodelovanja, ki bi lahko pripomogli k primarnemu preprečevanju odklonskih ravnanj v družbi, uspešnemu preiskovanju kaznivih dejanj in učinkovitemu izvrševanju kazenskih sankcij ter podpori posameznikom za življenje na prostosti po prestani kazni. Za uspešno reintegracijo je ključno, da se posameznike odvrne od ponavljanja kaznivih dejanj in spodbudi k življenju po veljavnih pravnih in moralnih normah.

Izvajanje navodil je bistveno

Epidemija je močno zarezala tudi v prestajanje alternativnih oblik kazni, saj so že lani spomladi sprejeli ukrepe, s katerimi so delo z osebami, vključenimi v probacijo, močno prilagodili. Analiza tega pokaže, kako pomemben je osebni stik in nadzor obsojencev, saj to daje pričakovane rezultate. Zaposleni namreč poročajo, da so pri obravnavanih osebah v tem času zaznali veliko stisk.Probacijski delavci so med zaostrenimi epidemiološkimi razmerami osebne stike opravljali le pri prvi zglasitvi in v nekaterih nujnih primerih. Osebne pogovore so tako nadomestili s telefonskimi in videoklici.Nadzora na terenu pri delu v splošno korist je bilo precej manj, hišni zapor pa so, če je bilo le mogoče, izvedli brez neposrednega stika z osebo, v zaprte prostore pa niso vstopali, če to res ni bilo nujno.Če so pri delu v splošno korist izvajalci sankcij sprejeli preventivne ukrepe, se je tak način alternativnega prestajanja kazni začasno ustavil. Roki za izvrševanje dela v splošno korist v tem času niso tekli in so se nadaljevali, ko je izvajalec sankcij odpravil omejitve.Na ministrstvu za pravosodje so nam pojasnili, da posledice epidemije in ukrepov zaznavajo tudi v obravnavi probacijskih oseb. »Probacijske enote poročajo, da so med epidemijo v pogovorih opazili stisko oseb in je zato bilo treba opraviti več pogovorov. Zaradi odsotnosti neposrednega osebnega stika so bili ti daljši. Osebe so same iskale stik s probacijskimi svetovalci za reševanje tako osebnih stisk kot tudi stisk družine.«Odsotnost neposrednega stika je razumljivo povzročila težave v komunikaciji. Določen delež oseb je pokazal, da so jim telefonski stiki odveč, pri nekaterih je bilo zaznati, da so postali otopeli, pri določenem deležu ni bilo opaziti bistven sprememb, pri nekaterih pa so zaznali povečano tveganje za zlorabe.Vsekakor je komunikacija prek telekomunikacijskih naprav precej drugačna od neposredne osebne komunikacije. Tako sta realna situacija in dogajanje lahko povsem drugačna od predstavljene prek telekomunikacijskih naprav.Na probacijske svetovalce so se zaradi osebnih stisk obračale tudi osebe z anksiozno simptomatiko, predvsem tiste, ki nimajo dobro razvite socialne mreže. »Za osebe, pri katerih se izraža opisana problematika, je osebni stik zelo pomemben, saj se z osebnim stikom lažje zagotavlja pomoč pri predelavi strahov, s katerimi se spopadajo (eden od teh strahov je tudi strah pred okužbo z virusom). Zaradi neposrednega osebnega stika so razgovori tudi precej učinkovitejši,« kažejo izkušnje stroke. Pri nekaterih osebah je bilo mogoče zaznati izogibanje naloženim obveznostim z izgovorom razglašene epidemije.Probacijske enote zaznavajo, da se je nasilje v družini povečalo predvsem tam, kjer je nasilju pridružen alkoholizem, in sicer predvsem zato, ker med epidemijo ni mogoče zdravljenje alkoholizma kot običajno. Redni kontinuirani načini ambulantnega zdravljenja so se namreč močno zmanjšali.Pri določenih osebah, predvsem tistih, ki imajo obveznosti, naložene po zakonu o prekrških, so zaznali prelaganje odgovornosti za okužbo. Bili so namreč izgovori, da se jih sili v opravljanje nalog in obveznosti ter da se jih z navedenim izpostavlja nevarnosti okužbe. »Pomembno je poudariti, da je uprava za probacijo sprejela številne ukrepe za zmanjšanje možnosti okužb in sledi priporočilom Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, prav tako so te ukrepe sprejeli izvajalci sankcij, pri katerih se izvajajo določene probacijske naloge.«Kot zadnje so na ministrstvu navedli še oteženo izvajanje navodil, ki jih sodišče lahko določi ob varstvenem nadzorstvu. Na primer zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu, zdravljenje odvisnosti od alkohola ali drog, obiskovanje ustrezne poklicne, psihološke ali druge posvetovalnice in podobno.»Kontinuiteta izvajanja navodil je bistvena za doseganje ciljev različnih programov, denimo zdravljenje odvisnosti, obvladovanje agresivnega vedenja in drugo,« so sklenili na ministrstvu za pravosodje.