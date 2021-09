Aktualno o razširitvi pogoja PCT

Vlada je na sobotni dopisni seji sklenila zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Od srede oziroma s 15. septembrom bo pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje.Aktualne podatke glede ukrepov in bolezni covida-19 predstavljata državni sekretar na Ministrstvu za zdravjein državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoNovi odlok med drugim določa, da morajo pogoj prebolelosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost.Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat na teden v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. Spremenili so tudi čas, ko posameznik velja za prebolevnika, in sicer znova na šest mesecev od dne pozitivnega testa.