Od srede do srede: O zapletih s cepivi in vlogi EU

FOTO: Leon Vidic/Delo

Delova komentatorjainsta v tokratnem videokomentarju govorila o cepivih, zamudah pri dobavi in vlogi Evropske unije. Žerdin je uvodoma povedal, da so mnogi starejši, ki sicer spadajo med prednostne skupine pri cepljenju, še vedno na čakalnem seznamu. »Korporacija Pfizer ni dobavila dogovorjenih zalog cepiva, zapleta se tudi s pogodbenimi obveznostmi drugih proizvajalcev cepiv in tako kot se zdi, da je celo EU v pogovoru s temi proizvajalci cepiva premajhna entiteta, da bi lahko avtoritativno zahtevala, da dobavijo količine, ki so že bile plačane.«Markeš se je odzval, da je res, da je EU v razvoj teh cepiv vložila milijarde v sodelovanju s podjetji, kot so Pfizer, AstraZeneca in Moderna, in sicer z zavezo, da bo zato deležna posla. »Da bodo ta cepiva, če bodo in kadar bodo uspešna, dobavljena EU. To je bila investicija. In ta podjetja so zdaj pogodbo očitno izneverila iz razločnih razlogov.« Dodal je, da je ena od interpretacij tudi ta, da lahko ta podjetja cepiva komu drugemu bolje prodajo.Žerdin je povedal, da se je znašel v paradoksalni situaciji, ko ga je kolegica iz Srbije spraševala, če se je že cepil. Pohvalila se mu je tudi, ki je že tudi dobila kitajsko cepivo. V Srbiji cepljenje poteka precej hitreje kot v ponosni članici EU, kar pa je po njegovem mnenju manjši paradoks. »Ali je cepivo, ki ga imajo na voljo v Srbiji, enako vrhunsko kot to, na katerega čakamo mi, je zdaj drugo vprašanje. Srbi so dobili pošiljko iz Kitajske, nekaj tudi iz Rusije. Kaj nam to pove o EU? Izgleda kot pogajalka, ki ni vredna svojega imena …«Markeš se s sogovornikom strinja, EU zdaj še bolj ceni in meni, da je vredna svojega imena, saj je skrbno načrtovala, sodelovala, celo plačala, »ni pa lopov«. Se pa neprimerno, celo nesprejemljivo obnašajo ta podjetja. Kot je povzel besede Merklove, je EU dala vedeti, da te geste ne bo pozabila in da bo v bodočih ravnanjih to upoštevala. »Mislim, da EU ni ravnala narobe in jo je napačno obtoževati,« je prepričan Markeš.