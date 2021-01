Skupno število okužb z novim koronavirusom je preseglo sto milijonov

KLJUČNI POUDARKI: Na svetu so potrdili več kot sto milijonov primerov okužbe.

Predsednik ZDA je napovedal povečanje tedenskih dostav cepiv.

8.20 Microsoft povečal dobiček, Starbucksov se je zmanjšal

Priprave na cepljenje v japosnkem Kavasakiju. FOTO: Kim Kjung Hunn/Reuters

8.05 V AstraZeneci vztrajajo, da delajo vse za odpravo zastojev v proizvodnji

7.25 Zaradi strogih ukrepov preložitev tekmovanja

7.20 Povprečje: nova okužba vsakih 7,7 sekunde

7.10 Predsednik ZDA z zagotovili, da bo cepiva dovolj

Ameriški računalniški velikan Microsoft je po zaslugi pandemije covida-19 v zadnjem četrtletju lanskega leta, ki je njegovo drugo poslovno četrtletje letošnjega koledarskega leta, v primerjavi z istim četrtletjem pred letom dni povečal dobiček za 33 odstotkov, prihodke pa za 17 odstotkov.Nasprotno je čisti dobiček ameriške verige kavarn Starbucks padel z 885,7 milijona dolarjev oziroma 74 centov na delnico v zadnjem četrtletju 2019 na 622,2 milijona dolarjev oziroma 53 centov na delnico. Prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov pa je z 61 centi na delnico za šest centov presegel pričakovanja analitikov. Zaradi pandemije oziroma ukrepov proti njej so številne kavarne Starbucska zaprte in prodaja je upadla povsod po svetu, razen na Kitajskem, kjer se je povečala za pet odstotkov.Vodja podjetja AstraZenecase je včeraj odzval na obtožbe, povezane z zamudami pri dobavi cepiva proti covidu-19 v EU. Povedal je, da si prizadevajo za odpravo zastojev v proizvodnji, in zanikal, da bi cepivo, namenjeno prebivalcem EU, prodajali drugam za višjo ceno in ob tem ustvarjali dobiček. Kot je dejal v pogovoru za več evropskih časnikov, britansko-švedsko podjetje s sedežem v Veliki Britaniji dela vse, da bi odpravilo težave v proizvodnji, ki jih imajo menda v dveh tovarnah, eni na Nizozemskem in eni v Belgiji. »Tovrstne težave smo imeli tudi pri proizvodni verigi v Veliki Britaniji. A pogodba z njimi je bila podpisana tri mesece prej kot z EU. Tako da smo imeli tri dodatne mesece časa za odpravo ovir,« je pojasnjeval.Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu se soočajo s preložitvijo prvih testnih tekmovanj za poletne olimpijske igre, piše tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na japonske medije. Tokio bi moral med 4. in 7. marcem gostiti kvalifikacije v sinhronem plavanju, a je mednarodna plavalna zveza v sodelovanju z japonsko zvezo tekmovanje odpovedala zaradi težav pri vstopu tujih državljanov na Japonsko zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.Število primerov okužb z novim koronavirusom je v globalnem merilu preseglo število sto milijonov, piše tiskovna agencija Reuters in dodaja, da se od začetka leta povprečno vsakih 7,7 sekunde ena oseba okuži z novim koronavirusom. Medtem ko smo mejnik 50 milijonov okužb dosegli v 11 mesecih, se je število okužb na sto milijonov povzpelo v treh. Za covidom-19 je zbolelo 1,3-odstotka svetovnega prebivalstva, umrlo pa je več kot 2,1 milijona oseb s covidom-19. V petih državah, ki so doslej imele največ okuženih – ZDA, Indija, Brazilija, Rusija in Združeno kraljestvo –, so potrdili več kot polovico vseh primerov covida-19, te države pa skupno predstavljajo 28 odstotkov svetovnega prebivalstva oziroma manj kot tretjino.Ameriški predsednikje včeraj odgovoril na pritožbe guvernerjev zveznih držav, da nimajo dovolj cepiva proti koronavirusu, in obljubil, da bodo povečali tedenske dostave na najmanj deset milijonov doz. Zagotovil je, da bo do konca poletja cepiva dovolj za 300 milijonov prebivalcev ZDA (doslej so cepili približno en odstotek prebivalcev). Zvezna vlada bo kupila še 200 milijonov dodatnih doz cepiva Pfizerja in Moderne, ki sta za zdaj edini potrjeni v državi. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je s koronavirusom v ZDA do včeraj zvečer okužilo 25,4 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 425.000.