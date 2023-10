Odhod s čela delovne skupine za protiterorizem

Slovenija je prejšnji teden zvišala oceno ogroženosti na srednjo – tretja stopnja na petstopenjski lestvici –, kar je tudi najvišja stopnja do zdaj in pomeni, da je napad zelo verjeten oziroma pričakovan. Za tem je vodja medresorske delovne skupine za protiterorizem, sicer šef analitike na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), ostalim članom poslal sporočilo o svojem odhodu. Zakaj?

Sogovorniki omenjajo protestni odhod zaradi nestrinjanja, kar pa so nam na Sovi zanikali. Pritrjujejo pa, da se vodja medresorske delovne skupine za protiterorizem po več kot 12 letih »najverjetneje« poslavlja – na lastno željo. Da naj ostane, naj bi ga prepričeval Joško Kadivnik, šef Sove. »Argumentacija za določitev stopnje ogroženosti je strokovno utemeljena in podprta z indikativnimi podatki ter upošteva ves spekter dejavnikov, ki nakazujejo na varnostna tveganja. Z zvišanjem stopnje v zadnji oceni so se strinjali vsi člani medresorske skupine,« sporočajo iz Sove. S tem tudi zanikajo politično vplivanje in dodajo, da se ocena teroristične ogroženosti oblikuje izključno na podlagi strokovnih ugotovitev vseh organov.

Svojo oceno je Sova menda zvišala le nekaj dni po ohranitvi prejšnje na ravni druge, kar bi lahko pripisali tudi zaznavi morebitnih groženj ali pa ker bi jo na to opozorile tuje obveščevalno-varnostne službe. Tudi v drugih državah EU so namreč stopnje ogroženosti zaradi sedanjih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter pozivov k izvajanju terorističnih dejanj zvišali. A javno so vsaj za zdaj komunicirali, da podatkov o teroristični grožnji Republiki Sloveniji nimajo, da pa morebitnih incidentov ne morejo izključiti.

Sočasno je Slovenija za Italijo zaradi podobnih razlogov tudi sama uvedla začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko.