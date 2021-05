Kajenje ni normalen način obnašanja človeka in nihče se ne rodi s potrebo po nikotinu. To potrebo umetno ustvarja tobačna industrija s svojimi marketinškimi akcijami. Ko enkrat zasvojijo mladega človeka, bo ta sam nosil denar industriji, do svoje prezgodnje bolezni in smrti. Za vsakega umrlega kadilca mora tobačna industrija rekrutirati vsaj enega novega, čim mlajšega, da ohrani ali poveča svoj dobiček. Dejstvo je, da kdor je odvisen od neke snovi, v tem primeru nikotina, ne more biti svoboden in je tudi redko uspešen. Ko enkrat človek postane zasvojen z neko snovjo, praviloma izgubi vso svobodo samoodločanja, izgubi svojo svobodo. Zato niso rešitve zgolj v zanašanju na to, da bosta vzgoja in ozaveščanje prebivalstva učinkovita pri zmanjšanju rabe tobačnih izdelkov, ampak zagovarjamo uvedbo preverjeno učinkovitih ukrepov, ki preprečujejo začetke kajenja, še posebej med mladimi, in da pomagajo tistim, ki so že zasvojeni z nikotinom in želijo s to zasvojenostjo prekiniti, da s to rabo nikotina prenehajo.

Dr. Tomaž Čakš

Vse pogosteje posegamo po novitetah

080 2777

je brezplačna telefonska številka za pomoč pri opuščanju kajenja



Višje kazni, boljši nadzor

Kajenje je dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, raka pljuč in številnih drugih rakov. Povečuje smrtnost zaradi bolezni srca in ožilja ter dihal, okužb, sladkorne bolezni in številnih drugih bolezni. Pri bolnikih, ki imajo kronične bolezni, povezane s kajenjem, opustitev kajenja zmanjša tveganje za nadaljnje zaplete in podaljša pričakovano življenjsko dobo.

Kajenje želi v svetu opustiti 780 milijonov kadilcev. Današnji svetovni dan brez tobaka pod geslom Odločeni! Opuščamo kajenje je zato posebej namenjen njim. Razširjenost kajenja se, kot ugotavlja NIJZ, zmanjšuje tudi pri nas, programi za opuščanje razvade, ki zvišuje tudi dovzetnost za okužbo z novim koronavirusom in tveganje za težji potek covida-19, pa so brezplačni.Ukrepi zakona o omejevanju uporabe tobačnih in s tobakom povezanih izdelkov iz leta 2017 učinkujejo, ugotavljajo na NIJZ, saj se je delež kadilcev tobačnih izdelkov med odraslimi prebivalci Slovenije prvič po dolgem času znižal. Kot pravi direktor NIJZ, je spodbudno, da že dlje časa opažamo tudi zmanjševanje kajenja med mladostniki. Prepričan je, da nam bo uspelo Slovenijo popeljati »po poti brez tobaka, kot si želimo, do leta 2040«. Največje koristi za zdravje so, če človek kajenje opusti pred 40. letom starosti. Različni izdelki z nikotinom, kot so elektronske cigarete ali novi tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, niso pripomočki za opuščanje kajenja, pa svariz NIJZ. Zato jih ne priporoča oziroma jih povsem odsvetuje, saj »vzdržujejo zasvojenost z nikotinom in imajo škodljive učinke na zdravje«.Žal pa je izraziteje med mladostniki kot med odraslimi vse več uporabnikov novejših in netradicionalnih tobačnih in s tobakom povezanih izdelkov. »Med 15-letniki beležimo povečanje deleža uporabnikov elektronskih cigaret, vodnih pip in brezdimnih tobačnih izdelkov, med odraslimi pa deleža uporabnikov elektronskih cigaret. Med mladostniki so odstotki uporabnikov teh izdelkov višji kot med odraslimi. Uporaba izdelkov z nikotinom je med mladostniki in mladimi odraslimi še posebej tvegana zaradi razvoja zasvojenosti z nikotinom, škodljivih učinkov na intenziven razvoj možganov v tem starostnem obdobju in večjega tveganja za začetek kajenja tobačnih izdelkov,« je povedalaz NIJZ.»Na žalost je Evropa, vključno s Slovenijo, še zelo daleč od postavljenega cilja 30-odstotnega zmanjšanje uporabe tobaka. Letos tobačna industrija, vredna 160 milijard evrov, aktivno lobira pri zakonodajalcih v Evropi pred napovedanim pregledom tobačne politike EU. EU je februarja letos objavila načrt za boj proti raku, ki vsebuje pomemben nov cilj – doseči stopnjo kajenja pet odstotkov ali manj do leta 2040,« poudarjastrokovna sodelavka z Inštituta za zdravje in okolje.Slovenija se je v zadnjih letih na področju nadzora nad tobakom pridružila najnaprednejšim državam v svetuV zadnjih štirih letih smo okrepili nadzor nad tobakom tako na področju prepovedi oglaševanja kot ozaveščanja ljudi s slikovno-besedilnimi zdravstvenimi opozorili. Prepoved značilnih arom, enaka obravnava povezanih izdelkov, kot so elektronske cigarete, ter prepoved kajenja v avtomobilih v prisotnosti otrok so namenjeni predvsem preprečevanju začetka kajenja. Nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki pa smo omejili s sistemom sledljivosti tobačnih izdelkov in varnostnimi elementi, navajajo na NIJZ.»Strožje kaznovanje kršiteljev in šestmesečna prepoved prodaje tobačnih izdelkov zaradi kršitev zakonodaje je prispevala k boljšemu nadzoru nad prodajo teh izdelkov mladoletnim. Z uvedbo enotne sivo-rjave embalaže za cigarete in tobak za zvijanje, smo se pridružili najnaprednejšim državam v svetu. Uporabnike smo zaščitili pred zavajajočim vplivom trženja in oglaševanja na izdelku samem,« je povedal minister za zdravjeki napoveduje, da bo za sprejetje v vladi v kratkem pripravljena nova strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka 2021–2030. Predlog strategije vključuje širok nabor ukrepov in aktivnosti za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja, ki se bodo izvajali tako na nacionalni kot lokalni ravni in bo zajemala tudi ukrepe za omejevanje uporabe novih tobačnih in nikotinskih izdelkov.