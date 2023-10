Odločitev vlade odpravljena, sodišče ugodilo Vrhničanom

Upravno sodišče je ugodilo pritožbi občine Vrhnika in odpravilo odločitev vlade, ki je zavrgla pritožbo občine v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je sprožilo podjetje Kemis. Ministrstvu za okolje je naložilo izvedbo vsebinske presoje vplivov na okolje, kot je to zahtevala občina, so danes sporočili z občine.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, so STA povedali, da sodbe sodišča še niso prejeli, zato je ne morejo komentirati.

Občina pravi, da je vlada »povsem gluha« za pozive občine Vrhnika in njenih občanov, da se za Kemis, ki od požara v letu 2017 nemoteno predeluje nevarne odpadke, končno doseže uskladitev obratovanja z direktivo Seveso.

»Prav v postopku, ki ga Kemis noče začeti, bi se ugotovilo, da nevarna dejavnost v naselju ne ustreza varnostnim zahtevam EU. Čeprav tako evropsko kot slovensko pravo zahteva, da naprave, ki povzročajo tveganje večjih nesreč, ne obratujejo brez posebnega dovoljenja, se je Kemis zaradi pasivnosti pristojnih državnih institucij izognil že samemu postopku,« menijo na občini.

Kemis obratuje pod enakimi pogoji kot pred požarom

Opozarjajo, da Kemis nadaljuje z obratovanjem pod enakimi pogoji kot pred požarom, pri tem pa nima interesa, da bi se presodila skladnost njegovega obratovanja.

Občina navaja tudi dve odločbi Vrhovnega sodišča RS, v katerih je to ugotovilo, da je sklicevanje države in Kemisa na pridobljeno »pravnomočno« dovoljenje neupravičeno ter da ima država dolžnost in pooblastila ukrepati in ne čakati na dobro voljo onesnaževalcev samih, da zahtevajo presojo lastnega obratovanja.

»Pravnomočnost okoljevarstvenega dovoljenja torej ni absolutna. Čeprav je bila s spremembo zakonodaje ukinjena časovna veljavnost dovoljenja, se mora sproti prilagoditi vsaki spremembi v obratovanju in tudi spremenjenim predpisom in spremenjenim zahtevam. Ves čas mora ustrezati vsem predpisanim zahtevam. Če dovoljenje ali naprava ne izpolnjuje sedaj veljavnih pogojev, pa je to razlog za spremembo ali odvzem dovoljenja,« je po navedbah občine zapisalo vrhovno sodišče.

Občina Vrhnika pričakuje novo odločitev upravnega sodišča, ki bo na podlagi teh usmeritev vrhovnega sodišča ministrstvu naložilo, kako naj v zadevi Kemis zagotovi varstvo pred tveganji večjih nesreč. »Občina je predlagala, naj ministrstvo do končne odločitve prepove oziroma ustavi obratovanje Kemisa, ki ogroža občino in njene občane,« so navedli.