Na Vrhniki ne bo miru, dokler bo družba Kemis ogrožala ljudi

Vodstvo vrhniške občine je kritično do dela pristojnih državnih organov, ki družbi Kemis dopušča predelavo nevarnih odpadkov v nelegalno zgrajenem objektu, zato pričakuje pomoč vlade pri okoljski zaščiti prebivalcev. Spomin na leto 2017, ko je ogenj zajel dobrih 870 ton odpadkov, več kot tisoč kubičnih metrov požarne vode pa je onesnažilo bližnji potok Tojnica, je namreč med okoliškimi prebivalci še vedno živ. Občina je pozvala vlado k zagotovitvi neodvisne in objektivne okoljske ter prostorske presoje po pravilih, ki jih zahteva evropska direktiva Seveso III. V nadaljevanju preberite, kaj pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor.