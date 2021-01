S covidom-19 je umrlo še 20 ljudi

Ključni poudarki



• Danes se v devetih regijah odpirajo smučišča

• V ZDA se epidemija nekoliko umirja, navkljub pričakovanjem.

• Manj gibanja na prostem ima za posledico slabši vid.



10.35 Vlada je čivknila, da je umrlo 20 ljudi

10.05 Po Sledilniku je v petek umrlo 25 bolnikov s covidom-19

8.26 Celovško letališče lani sprejelo za 76 odstotkov manj potnikov

8.04 Nove okužbe in hospitalizacije zaradi covida-19 se v ZDA umirjajo

V ZDA se epidemija umirja, tudi cepljenje je v teku. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

7.59 Nemcem med pandemijo dišale predvsem italijanske testenine

7.31 Med posrednimi posledicami boja proti epidemiji tudi poslabšan vid pri otrocih

Otroci so manj zunaj in to slabo vpliva tudi na njihov vid. FOTO: Jure Eržen/Delo

7.01 V finančnem sektorju po epidemiji pričakujejo skok potrošnje

7.00 V devetih regijah se odpirajo smučišča, več tudi izjem v trgovini in storitvah

V epidemiološko varnejših regijah se odpirajo smućišča. FOTO: Roman Šipić/Delo

Po podatkih, ki jih je objavila vlad na twitterju, so včeraj testirali 11.950 in potrdili 1506 okužb. V bolnišnicah je 1129 bolnikov s covidom-19, v intenzivni negi pa 192. Iz bolnišnic so odpustili 90 ljudi, umrlo pa je 20 bolnikov s covidom-19.Po podatkih Sledilnika covida-19 so v petek v Sloveniji opravili 4405 PCR testiranj in pri tem odkrili 1167 okuženih. Delež pozitivnih testov je tako znašal 26,5 odstotka. Ob tem so opravili tudi 7545 hitrih antigenskih testov, odkrili so 339 pozitivnih. Delež je tako znašal 4,5 odstotka. Umrlo je 25 oseb s covidom-19. Po podatkih Sledilnika so do četrtka v Sloveniji cepili 46.467 oseb.Pandemija novega koronavirusa je prizadela tudi celovško letališče, ki je lani sprejelo za 76,4 odstotka manj potnikov kot leto prej. Število vzletov in pristankov letal je upadlo za 72,5 odstotka, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Prek letališča v Celovcu, ki je zaradi lege blizu meje zanimiv tudi za slovenske potnike, je lani potovalo 49.395 potnikov, od tega dve tretjini pred prvim izbruhom novega koronavirusa v začetku leta 2020.Ameriški predsednikje v petek napovedal, da se bo število mrtvih zaradi covida-19, ki je v ZDA preseglo 400.000, v naslednjih dveh tednih povzpelo nad 600.000. Podatki sicer kažejo, da se je pandemija covida v ZDA v zadnjem tednu dni nekoliko umirila. Zmanjšuje se tako število novih okužb na dan kot število novih hospitalizacij.Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do petka zvečer z novim koronavirusom okužilo več kot 24,8 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 414.000. Biden je ob podpisovanju izvršnih ukazov za finančno pomoč Američanom priznal, da ne more storiti veliko za spremembo krivulje pandemije v prihodnjih nekaj mesecih. Vendar pa je povprečje novih okužb s koronavirusom v tem tednu v primerjavi s tednom prej padlo za 22 odstotkov na 187.600 novih okužb na dan.Nemci so v minulem letu, ko je svet ohromila pandemija covida-19, uteho iskali tudi v dobri hrani. Kot kaže, so posegali predvsem po italijanskih testeninah, saj se je izvoz rezancev iz Italije v Nemčijo lani v primerjavi z letom 2019 dvignil za kar 20 odstotkov.Ukrepi za boj proti širjenju epidemije covid-19 po ugotovitvah kitajskih zdravnikov posredno povzročajo tudi poslabšanje vida. To dokazuje raziskava med več kot 120.000 šolarji na Kitajskem, katerih vid se je lani poslabšal precej bolj kot v preteklih letih. Znanstveniki za to krivijo redkejše zadrževanje na prostem in šolanje na daljavo.Ko se bodo razmere glede epidemije umirile in se bodo vse dejavnosti znova odprle, je pričakovati visoko rast zasebne potrošnje in panog, ki so sedaj na udaru, ocenjujejo predstavniki bank in naložbenih skladov. Pričakujejo, da bo obdobje nizkih obrestnih mer še trajalo in da se bo denar iz depozitov, tudi po uvedbi ležarin, selil v druge naložbe.V devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko se danes znova odpirajo smučišča. Pogoj za smuko je negativen izvid testa na koronavirus, nekatera večja smučišča pa bodo sama zagotavljala brezplačna testiranja. Znova se lahko odprejo stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov, servisne delavnice in trgovine z otroškim programom.V osrednjeslovenski, pomurski, savinjski, podravski, gorenjski, obalno-kraški, koroški, zasavski in primorsko-notranjski regiji, ki imajo ugodnejšo epidemiološko sliko, danes v veljavo stopajo nekatere izjeme pri prepovedih obratovanja. Pogoj za smučanje je negativen test, ki mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur. Negativen test pa ni pogoj za smuko za otroke do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Športna rekreacija je dovoljena le v domači regiji.