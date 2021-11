Odrivanje arbitraže škodi Ljubljani in Zagrebu

V nadaljevanju preberite:

Osamosvojitvena zgodovina se je prebila tudi v ospredje bilateralnih odnosov med Slovenijo in Hrvaško, ki so bili v zadnjem desetletju obremenjeni z arbitražnim dosjejem. Včeraj sta na Otočcu, kraju raznovrstnih srečanj med predstavniki obeh držav, slovenski in hrvaški premier Janez Janša in Andrej Plenković odkrila spominsko ploščo času osamosvajanja držav pred tridesetimi leti.

V tiho diplomacijo med državama nekdanji slovenski zunanji minister Ivo Vajgl ne verjame, ker si ne zna predstavljati, da bi na območju Balkana kakršnakoli diplomacija lahko ostala tiha. Vajgl še meni, da Janša in Plenković sicer le poskušata ustvariti vtis, da se na tem področju nekaj dogaja, v resnici pa gre za to, da si oba rada postavljata spomenike.