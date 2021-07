Odstopil predsednik upravnega odbora DUTB Franc Dover

Franc Dover z jutrišnjim 21. julijem nepreklicno odstopa s položaja neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Odstopil je iz osebnih razlogov, in sicer z 21. julijem, je na svoji spletni strani danes objavila DUTB.



Dovra je vlada kot skupščina DUTB za neizvršnega direktorja z mandatom do konca leta 2022 imenovala februarja letos, potem ko je s položaja odpoklicala Borisa Novaka.



Mesta neizvršnih direktorjev DUTB zasedajo še Marko Tišma, Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša.



V DUTB sicer iščejo glavnega izvršnega direktorja. Na razpis, ki je bil objavljen konec junija, iztekel pa se je 15. julija, je prispelo več prijav, je na podlagi neuradnih informacij poročala televizija POP TV. Koliko je prijavljenih, v DUTB ne razkrivajo.



Glavnega izvršnega direktorja DUTB bodo imenovali neizvršni direktorji. Pri tem si pridržujejo pravico, da na pogovor ne povabijo nobenega kandidata, pa tudi, da z nikomer ne sklenejo pogodbenega razmerja. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do prenehanja DUTB, a največ za pet let.



V izvršnem vodstvu sta Robert Rožič, ki je bil aprila imenovan za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja, in Matej Pirc, ki je izvršni direktor. Dimitrij Piciga je bil aprila odpoklican z mesta izvršnega direktorja, Andraž Grum pa se je poslovil s tega položaja.

