Odstopila državna sekretarka ministrstva za pravosodje Valerija Jelen Kosi

Valerija Jelen Kosi, državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Dominika Švarc Pipan, je danes podala odstopno izjavo. Kot državna sekretarka na ministrstvu je pristojna za civilno pravo, organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, poleg tega pa tudi za nadzor organizacije in poslovanja sodišč.

Valerija Jelen Kosi je v odstopni izjavi, ki smo jo pridobili na Delu, zapisala, da je kot pravnica vso svojo poklicno kariero zavezana spoštovanju načel pravne države, zato ne more biti del oblasti, ki se samovoljno ter avtoritarno odloča, katere ustavne odločbe so po njenem prepričanju tako pomembne, da jih bo spoštovala, in katere niso.

Zapisala je še, da je bilo ministrstvu za pravosodje »izrecno odsvetovano (prepovedano?), da se ukvarja s problematiko sodniških plač, ker je to pristojnost ministrstva za javno upravo«. Dodaja, da so razlogi, ki jih nosilci oblasti naštevajo v medijih povsem politične narave, in sicer strah pred plačnimi zahtevami drugih sindikatov ter s tem strah za lastno preživetje, kar niso argumenti, ki bi opravičevali nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča.

Navedla je tudi, da je na njeno odločitev, da se pridruži ekipi ministrstva za pravosodje, vplivalo, da se je trenutno vladajoča koalicija že v volilni kampanji zavezala spoštovanju vladavine prava in pravni državi, eden pomembnih segmentov tega pa je spoštovanje odločb ustavnega sodišča. »Na žalost trenutna izvršilna in zakonodajna veja oblasti teh svojih zavez ne izpolnjujeta.«

Ministrica za pravosodje odstopne izjave ne bo komentirala, so nam sporočili z ministrstva.

Sodni svet o zahtevi za izvršitev ustavne odločbe verjetno prihodnji četrtek Sodni svet bo prihodnji četrtek verjetno odločal, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač, je v izjavi ob današnji enourni protestni prekinitvi dela sodnikov in tožilcev dejal predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat. Spomnil je, da so z nastalo situacijo že seznanili pristojne evropske institucije. Po njegovih besedah se je žal uresničil najslabši možni scenarij, ko izvršilna in zakonodajna veja oblasti nista spoštovali ustavne odločbe glede sodniških plač. Ne verjame, da so v sodstvu tak scenarij tudi pričakovali. »Morda nekateri so ga, osebno pa sem vendarle do konca upal, da bo izvršilna veja oblasti prepoznala pomen ustavne odločbe in seveda tudi spoštovanja ustavnega reda,« je dodal v izjavi za STA. Horvat meni, da je večina sodnikov že dlje časa razočaranih, glede na zadnje izjave predstavnikov vlade, predvsem predsednika vlade, pa je čutiti tudi ogorčenje, tudi zato »ker vlada očitno ni prepoznala pomena ustavnega reda Republike Slovenije in pomena odločb ustavnega sodišča«. Kot je napovedal, bo sodni svet nastalo situacijo obravnaval prihodnji četrtek, ko se bodo verjetno odločili tudi, da na ustavno sodišče vložijo zahtevo za izvršitev omenjene ustavne odločbe. Na kakšen način in s kakšno vsebino, pa bo predmet razprave v četrtek, je pojasnil. STA

Sodniki in tožilci so danes za eno uro prekinili delo v znak protesta zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, ki ugotavlja, da so predpisi, ki urejajo njihove plače, v nasprotju z ustavo, zakonodajna veja oblasti pa do včeraj, ko je bil skrajni rok, ni odpravila neustavnega položaja. Glavnih obravnav in sej na sodiščih vseeno niso preklicali.

Sodniki in tožilci se bodo danes po napovedih tudi odločili, kako se bodo stavkovne aktivnosti stopnjevale.