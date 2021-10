Odziv sodniškega društva: Janševa izjava nedopustno omalovažujoča

Slovensko sodniško društvo se je odzvalo na včerajšnje navedbe slovenskega predsednika vlade Janeza Janše, ki je v odzivu na zamudno sodbo velenjskega sodišča to obtožil, da je »napakirano s klientelistično paleto članov SD«.

»Navedena izjava je nedopustno omalovažujoča do sodnikov omenjenega sodišča oziroma do sodišča kot temeljne institucije pravne države. Vsaki stranki postopka Ustava RS in zakoni zagotavljajo enako varstvo pravic; med temi so tudi pravna sredstva v civilnih postopkih. Pravna država mora temeljiti na medsebojnem sodelovanju, spoštovanju in zaupanju v institucije, najvišji predstavniki oblasti pa bi morali biti zgled temu ter se vzdržati diskreditiranja sodišč, ki so nepogrešljiv gradnik pravne države,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Prvostopenjsko sodišče je razsodilo v primeru tožbe Socialnih demokratov (SD). Predsednika vlade Janeza Janšo so tožili zaradi njegovih očitkov na družbenem omrežju twitter, ko je stranki očital, da je vila na Levstikovi ulici v Ljubljani, sicer sedež SD, »ukradena judovska vila«. Janša se mora javno opravičiti na twitterju, plačati 10.000 evrov odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi in pokriti tudi nastale sodne stroške v višini dobrih 830 evrov.

Premier se je včeraj odzval na zamudno sodbo, ki sicer še ni pravnomočna, in zapisal: »Gre za prakso sodišča v Velenju, ki je napakirano s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev Socialnih demokratov in ki izreka sodbe brez obravnav in brez možnosti obrambe. Da bi bila farsa popolna, je v tem konkretnem primeru to sodišče odločalo o tožbi - Socialnih demokratov. Česa podobnega niso počela niti vojaška sodišča v bivši SFRJ.«